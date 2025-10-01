Socorrista atiende accidente de tránsito y descubre que la víctima era su prima

Gabriela fue traslada con vida a un centro hospitalario, pero falleció momentos después de su ingreso.
José Hernández, socorrista del Comando Voluntario de Rescate, atendió un accidente de tránsito en la aldea Cerro Gordo, Jutiapa, el pasado lunes 29 de septiembre.
José llegó sin imaginar en ese momento que la persona lesionada era su prima, Gabriela Hernández, de 30 años, quien fue trasladada en estado delicado por socorristas al Hospital Nacional de Jutiapa, sin embargo, falleció a su ingreso debido a politraumatismo general.
Según la información preliminar, Gabriela se movilizaba en motocicleta cuando fue golpeada por una camioneta tipo agrícola. Tras el impacto, su cuerpo salió expulsado y quedó a la orilla de la carretera.
Conductora era buscada por lavado de dinero
La conductora del vehículo fue identificada como Zoila "N", de 61 años, quien iba al volante de la camioneta modelo 2025.
Autoridades confirmaron que Zoila "N" presentaba una orden de captura vigente desde el 12 de agosto por delitos de lavado de dinero u otros activos y rebeldía.
Ahora enfrentará cargos adicionales por homicidio culposo derivado del accidente.