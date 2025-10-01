Socorrista atiende accidente de tránsito y descubre que la víctima era su prima

José Hernández, socorrista del Comando Voluntario de Rescate, atendió un accidente de tránsito en la aldea Cerro Gordo, Jutiapa, el pasado lunes 29 de septiembre.

José llegó sin imaginar en ese momento que la persona lesionada era su prima, Gabriela Hernández, de 30 años, quien fue trasladada en estado delicado por socorristas al Hospital Nacional de Jutiapa, sin embargo, falleció a su ingreso debido a politraumatismo general.

Gabriela falleció poco después de ser ingresada a un centro hospitalario. (Foto: Nuestro Diario)

Según la información preliminar, Gabriela se movilizaba en motocicleta cuando fue golpeada por una camioneta tipo agrícola. Tras el impacto, su cuerpo salió expulsado y quedó a la orilla de la carretera.

Tras el impacto, el cuerpo de Gabriela salió expulsado y quedó a la orilla de la carretera. (Foto: PNC)

La conductora del vehículo fue identificada como Zoila "N", de 61 años, quien iba al volante de la camioneta modelo 2025.

La responsable del accidente tenía activa una orden de captura por lavado de dinero. (Foto: PNC)