Piloto de tráiler accidentado en pasarela infringió reglamento

Un tráiler topó en una pasarela de la Aguilar Batres, lo que provocó que esta colapsara. La pasarela ya fue retirada, pero ocasionó tráfico en el sector.

El sábado 18 de octubre un tráiler se conducía sobre la calzada Aguilar Batres. En la plataforma llevaba un cilindro de grandes proporciones, esta por su gran tamaño impactó en una pasarela, que terminó por colapsarse.

De acuerdo con el Reglamento para el control de pesos y dimensiones de vehículos automotores de carga y sus combinaciones, el responsable de transporte de carga está obligado a "Verificar pesos y dimensiones en las estaciones de control de pesaje fijas o con equipo de báscula móvil", algo que el piloto incumplió, pues al no conocer exactamente la dimensión de su carga, pasó topando con dos pasarelas, una de ellas que se cayó.

Provocando no solo daños a la infraestructura sino también mayor congestionamiento vehicular.

Pero además, el Reglamento también establece que la Dirección General de Caminos está obligada a: "Planificar, organizar, instalar, mantener, operar y administrar las actividades del control de pesos y dimensiones de los vehículos por medio de una oficina central y a través de las estaciones de control de pesaje fijas y operativos con báscula móvil en las diferentes carreteras del país", se lee en el documento.

Mientras, el artículo 12, también señala que "Todos los vehículos de transporte de carga deberán pasar obligadamente por las Estaciones de Control de pesaje fija o cuando se realicen operativos con báscula móvil".

Mal uso de plataforma

Un exjefe de transporte pesado explicó que el problema del accidente se debió a un mal uso de la plataforma, ya que se usó una plataforma que mide cerca de 1 metro con 10 centímetros, cuando se debió usar un lowboy, cuya altura es de 50 centímetros. Esos 20 centímetros hicieron la diferencia y ocasionaron el tráfico.

El trailer fue consignado por las autoridades de tránsito y el piloto podría enfrentar una multa, según lo que resuelva un juez municipal.