La sanción que podría enfrentar el responsable del colapso de pasarela

El colapso de la pasarela y la obstrucción del paso, fueron las razones por las que este caso requirió la atención de un juez.

Durante la madrugada del sábado 18 de octubre, dos tráilers se conducían hacia la ciudad de Guatemala, por la ruta de la Aguilar Batres.

El primero en pasar debilitó la estructura, pero el segundo desplomó la estructura sobre el asfalto.

Según Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, esta pasarela no era común, ya que tenía una estructura similar a un ducto con techo y paredes de vidrio, que facilitaba a los guatemaltecos cruzar de manera segura ese tramo de 4 carriles, donde transita todo tipo de transporte y conecta a distintas áreas y departamentos al centro de la ciudad.

"Debido a la magnitud del hecho, el proceso pasa a los juzgados, ya que no se trata de una multa municipal", dijo Montejo.

Según el Artículo 23 de la Ley de Tránsito, "está prohibido obstaculizar, alterar o destruir la vía pública y sus señales, salvo autorización de la autoridad", por lo que esta obstrucción del paso vehicular será penado por la ley.

El Artículo 3 de la Ley Tránsito indica que la responsabilidad recae tanto en el dueño del transporte pesado así como del conductor que manejaba. (Foto: Ley de Tránsito)

Además, la ley guatemalteca establece sanciones para quienes causen daños a la infraestructura vial.

El monto de la multa depende de la gravedad de la infracción, pero puede llegar hasta Q25,000. Considerando que, el responsable puede ser obligado a cubrir los costos de reparación de la pasarela dañada, que se calcula llevará meses poderla reponer.

El cabezal fue consignado por las autoridades y remitido al predio ubicado en Villa Nueva, ruta al Pacífico, ya que posterior al primer incidente por la carga que traslada, volvió a impactar contra otra pasarela a metros más adelante.