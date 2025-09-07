"El Pingüino" arrasa en los premios Emmy de artes creativas

-

Ocho estatuillas confirman el poder visual de El Pingüino.

La serie spin-off de la película The Batman, basada en uno de los villanos más trascendentales del héroe, ha logrado coronarse como una de las producciones más exitosas de la gala.

Serie de HBO triunfa en los Emmy por su impecable producción. (Foto: X)

El Pingüino logró elevar la popularidad del nuevo UDC de James Gunn, a pesar de no formar parte de la nueva fase, al ganar ocho galardones por el trabajo técnico y artesanal en los premios Emmy.

El programa brilla en vestuario, efectos y maquillaje protésico. (Foto: X)

El programa se ha llevado los premios por mejor peluquería, vestuario, maquillaje protésico, efectos visuales, edición de sonido y mezcla de sonido, por lo que va con el pie derecho para los premios Primetime Emmy del 14 de septiembre.

Varios de los galardonados destacaron la importancia del trabajo entre bastidores del estudio para el éxito de la serie de HBO, que compite en las categorías de mejores actores principales para Colin Farrell y Cristin Milioti.