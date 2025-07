Las series más nominadas a la próxima entrega de los Emmy

-

Severance (Apple TV+) arrasó en las nominaciones a los Emmy, que reconocerán lo mejor de la televisión el próximo 14 de septiembre.

Adam Scott fue nominado como Mejor actor de drama por "Severance". (Foto: Apple TV+)

El drama psicológico, en buena parte dirigido por Ben Stiller, consiguió 27 candidaturas. Estas incluyen la de Mejor serie de drama, Mejor actor (Adam Scott) y Mejor actriz (Britt Lower).

En nominaciones le siguen dos series de HBO: El Pingüino, perteneciente al universo DC, con 24: y The White Lotus, que en su tercera temporada obtuvo 23.

Colin Farrell se transformó para su papel en "El Pingüino". (Foto: HBO)

Apple TV+ vuelve a aparecer con las 23 candidatas de The Studio, una comedia con Seth Rogen y uno de los mejores debuts del año.

Andor es finalista en 14 categorías, aunque sin mención a sus protagonistas, Diego Luna y Adria Arjona, algo que ya ha generado polémica entre los fans de la pantalla chica.

"The Studio" encabeza el apartado cómico de esta edición. (Foto: Apple TV+)

Otras series con múltiples nominaciones son El oso, Abbot Elementary, Hacks, Only murders in the building y The Pitt, una de las revelaciones de la temporada.

La 77 edición de los premios Emmy se celebrará en el Teatro Peacock de Los Ángeles, California, EE. UU.