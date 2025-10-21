"Una noche para recordar": Piso 21 agradece a los guatemaltecos

Piso 21 estuvo emocionado por haber formado parte de un evento tan importante para el deporte.
El grupo musical colombiano expresó su profundo agradecimiento al público guatemalteco tras su destacada participación en la inauguración de los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025
Piso 21 fue el encargado de abrir oficialmente uno de los eventos más importantes del ciclo olímpico para los atletas de la región, con una presentación llena de energía, ritmo y emoción.
Durante su espectáculo, la banda destacó la calidez y entusiasmo de los presentes. Al finalizar su actuación, los integrantes firmaron una camisa conmemorativa y compartieron un mensaje de gratitud en sus plataformas en el que describieron la experiencia como "una noche para recordar".
El evento también contó con la presencia de la reconocida cantautora guatemalteca Gaby Moreno, quien participó en el acto protocolario como representante del talento nacional.
Juegos Centroamericanos
Este año se disputan en 24 sedes en la capital y 12 subsedes en otros departamentos. El evento contará con 42 deportes y 55 disciplinas, marcando el inicio del ciclo olímpico 2025-2028.