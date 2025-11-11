Versión Impresa
Pixar revela el primer adelanto de "Toy Story 5"

11 de noviembre de 2025, 16:26
Woody, Buzz y Jessie regresan para una nueva aventura animada. (Foto: X)

La cinta explorará el choque entre los juguetes y la tecnología.

Pixar acaba de lanzar el primer tráiler oficial de la quinta entrega de una de las sagas más queridas del cine animado.

La saga regresa para celebrar el valor de la amistad y el juego. (Foto: X)
En el adelanto de Toy Story 5, se muestra a Woody, Buzz Lightyear, Jessie, el Señor Patata, la Señora Patata, Rex y los marcianos completamente aterrados por la llegada de un misterioso paquete.

El video cargado de nostalgia y tecnología presenta a Lilypad, una tablet inteligente en forma de rana que será la villana de esta historia.

La villana promete ser el mayor reto de los protagonistas. (Foto: X)
Según la sinopsis oficial, Lilypad es "un dispositivo de alta tecnología que vuelve el trabajo de los protagonistas mucho más difícil cuando deben enfrentarse a este nuevo dispositivo que amenaza su tiempo de juego".

El misterioso paquete del tráiler desata el caos en la habitación de los juguetes. (Foto: X)
Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack y Blake Clark, las voces originales de los protagonistas, regresan al cine el 19 de junio de 2026.

