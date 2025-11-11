Pixar revela el primer adelanto de "Toy Story 5"

La cinta explorará el choque entre los juguetes y la tecnología.
Pixar acaba de lanzar el primer tráiler oficial de la quinta entrega de una de las sagas más queridas del cine animado.
En el adelanto de Toy Story 5, se muestra a Woody, Buzz Lightyear, Jessie, el Señor Patata, la Señora Patata, Rex y los marcianos completamente aterrados por la llegada de un misterioso paquete.
El video cargado de nostalgia y tecnología presenta a Lilypad, una tablet inteligente en forma de rana que será la villana de esta historia.
Según la sinopsis oficial, Lilypad es "un dispositivo de alta tecnología que vuelve el trabajo de los protagonistas mucho más difícil cuando deben enfrentarse a este nuevo dispositivo que amenaza su tiempo de juego".
Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack y Blake Clark, las voces originales de los protagonistas, regresan al cine el 19 de junio de 2026.