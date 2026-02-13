Plan de movilidad de Bukele: puentes elevados y pasos a desnivel

Estas obras estratégicas buscan mejor la movilidad en el área metropolitana del país.
El gobierno salvadoreño de Nayib Bukele está impulsando obras estratégicas para mejorar la movilidad en el área metropolitana.
Una de ellas será un paso elevado en el sector del Árbol de la Paz, el cual permitirá un mejor flujo vehicular en toda el área.
El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, afirmó que se desarrollarán varios proyectos para combatir el tránsito.
"Es uno de los problemas que vamos a atacar, de la 49 a los Próceres. La otra cola que se genera es en el Hermano Lejano hasta el paso El Jaguar", afirmó.
Asimismo, aseguró que se tiene contemplado construir tres pasos a desnivel en el sector de Constitución, específicamente en los puntos donde se genera más tránsito que son en el sector de la Calle Zacamil, en el sector de la Calle Al Volcán y en el sector de la Gloria.