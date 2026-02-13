Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Plan de movilidad de Bukele: puentes elevados y pasos a desnivel

  • Por Jessica González
13 de febrero de 2026, 09:31
El mandatario salvadoreño trabaja para mejorar la circulación en el país.(Foto: captura de video)

El mandatario salvadoreño trabaja para mejorar la circulación en el país.(Foto: captura de video)

Estas obras estratégicas buscan mejor la movilidad en el área metropolitana del país.

EN CONTEXTO: Bukele presenta el "Metrocable", un proyecto similar al AeroMetro de Guatemala

El gobierno salvadoreño de Nayib Bukele está impulsando obras estratégicas para mejorar la movilidad en el área metropolitana.

Una de ellas será un paso elevado en el sector del Árbol de la Paz, el cual permitirá un mejor flujo vehicular en toda el área.

(Foto: captura de video)
(Foto: captura de video)

El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, afirmó que se desarrollarán varios proyectos para combatir el tránsito.

"Es uno de los problemas que vamos a atacar, de la 49 a los Próceres. La otra cola que se genera es en el Hermano Lejano hasta el paso El Jaguar", afirmó.

Asimismo, aseguró que se tiene contemplado construir tres pasos a desnivel en el sector de Constitución, específicamente en los puntos donde se genera más tránsito que son en el sector de la Calle Zacamil, en el sector de la Calle Al Volcán y en el sector de la Gloria.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar