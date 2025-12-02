Plan Retorno al Hogar solo ha reintegrado laboralmente al 9 % de los referidos

-

Titular de la cartera de Trabajo señala que el Plan Retorno al Hogar requiere ajustes en el diseño.

El Plan Retorno al Hogar fue presentado como una respuesta para facilitar la inserción laboral de guatemaltecos que regresan al país, pero los avances reportados por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) muestran un ritmo limitado.

Según explicó la ministra de Trabajo Miriam Roquel, de las "más o menos 8,600 personas" referidas, únicamente "han obtenido un espacio laboral 782 personas", lo que representa apenas el 9.09 % del total.

"Lo que buscamos precisamente es la inclusión laboral, pero el ministerio, su función primordial es la intermediación laboral", señaló la funcionaria, quien explicó que "trasladan" el perfil de las personas retornadas.

El plan busca mejorar las oportunidades de los deportados. (Foto: Archivo/Soy502)

Roquel subrayó que el Plan del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) busca la inclusión laboral de las personas, sin embargo, los resultados reflejan un alcance limitado frente a la realidad que vive el país.

La ministra reconoció que el programa requiere ajustes y mayor coordinación con actores externos.

"Lo que estamos observando con el plan de retorno es un plan de respuesta a esta población y también invitar al sector privado por sumarse", afirmó la ministra.

Agregó que, en esta oportunidad, tanto el Gobierno y el sector privado" se necesitan para poder articularse.

Roquel también destacó que la experiencia de los retornados debería ser un punto de valor para el mercado laboral pues debe poderse recibir "esas habilidades" de los guatemaltecos retornados que en muchos casos tienen más de cinco de vivir en Estados Unidos.

Parte de los obstáculos señalados por la ministra están vinculados a la falta de un diseño ajustado a las necesidades reales de la población.

Miriam Roquel, ministra de Trabajo habló sobre el Plan Retorno al Hogar. (Foto: Mintrab / Soy502)

"Nosotros podemos diseñar un plan, pero escuchar a los retornados, qué es lo que necesitan ellos, es el reto que hemos tenido para poder hacer un replanteamiento", reconoció la funcionaria, quien afirmó que la revisión del modelo sigue en proceso.

Roquel también informó que se mantienen coordinaciones con el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap) para ampliar las opciones formativas y que el Instituto autorizó más de Q30 millones para atender a la población retornada.

"Lo que estábamos buscando es la estrategia, pero el Intecap ha dado su aporte fundamental, lo cual valoramos", precisó la ministra.