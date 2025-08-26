Plantean construcción de paso a desnivel en Sumpango, Sacatepéquez

-

La obra busca mejorar tanto el ingreso como egreso al municipio conocido por sus Barriletes Gigantes.

Autoridades municipales de Sumpango, Sacatepéquez, anunciaron el avance en la planificación de un paso a desnivel en el entronque principal del municipio.

Este proyecto busca mejorar la movilidad y la seguridad vial en la concurrida ruta Interamericana, una zona conocida por su alta incidencia de accidentes de tránsito.

El alcalde, Carlos Enrique Cubur, lideró una mesa de trabajo junto a representantes de la Dirección General de Caminos, el Congreso de la República, y alcaldes de municipios vecinos.

La propuesta actual es la construcción de dos túneles que permitan la salida e ingreso hacia Sumpango, Sacapteéquez. (Foto: Carlos Vicente/Colaborador)

Cubur explicó que el proyecto tiene un valor estimado de Q60 millones. Para este año, se asignaron 18 millones, y se gestionan los fondos para continuar la construcción en 2026.

Aunque no existe una fecha exacta para iniciar las obras, se espera que sea antes de finalizar el 2025.

La iniciativa busca agilizar la circulación vehicular y reducir el riesgo de accidentes, mejorando la conexión entre la ruta principal y los accesos a Sumpango.

El alcalde de Sumpango presentó el proyecto a otras municipalidades y entidades en busca de apoyo para la construcción de la obra. (Foto: Carlos Vicente/Colaborador)

El paso a desnivel beneficiará a miles de automovilistas y a la población local, dándoles mayor seguridad y accesibilidad.