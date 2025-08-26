Plantean construcción de paso a desnivel en Sumpango, Sacatepéquez

La obra busca mejorar tanto el ingreso como egreso al municipio conocido por sus Barriletes Gigantes.
Autoridades municipales de Sumpango, Sacatepéquez, anunciaron el avance en la planificación de un paso a desnivel en el entronque principal del municipio.
Este proyecto busca mejorar la movilidad y la seguridad vial en la concurrida ruta Interamericana, una zona conocida por su alta incidencia de accidentes de tránsito.
El alcalde, Carlos Enrique Cubur, lideró una mesa de trabajo junto a representantes de la Dirección General de Caminos, el Congreso de la República, y alcaldes de municipios vecinos.
Cubur explicó que el proyecto tiene un valor estimado de Q60 millones. Para este año, se asignaron 18 millones, y se gestionan los fondos para continuar la construcción en 2026.
Aunque no existe una fecha exacta para iniciar las obras, se espera que sea antes de finalizar el 2025.
La iniciativa busca agilizar la circulación vehicular y reducir el riesgo de accidentes, mejorando la conexión entre la ruta principal y los accesos a Sumpango.
El paso a desnivel beneficiará a miles de automovilistas y a la población local, dándoles mayor seguridad y accesibilidad.
- Con información de Carlos Vicente/Colaborador