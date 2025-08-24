El "Festival de Barriletes" conmemorará 200 años de Sumpango, Sacatepéquez

La tradicional Feria de Sumpango regresa este año lleno de magia y tradición.
OTRAS NOTICIAS: En esta fecha será el "Festival de las Flores" en Antigua Guatemala
En este 2025 se celebrará la 47 edición de la Feria de Barriletes, de Sumpango, Sacatepéquez, la cual contará con más de medio millón de visitantes, quienes serán parte de este evento que une cultura, ancestralidad y magia.
Además, se conmemorará el Bicentenario de Sumpango, Sacatepéquez, uno de los grandes exponentes de esta tradición que fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Oscar René Asturias Yac, presidente del Comité Organizador del Festival, señaló que este evento, dedicado a los difuntos, busca animar a la juventud a retomar la cultura milenaria Maya del Barrilete que se confeccionaba siglos atrás "según los abuelos".
Esta nueva edición contará con 50 agrupaciones inscritas, 11 son de la categoría A, 34 en la B y 5 son de la rama infantil.
Además, abordará temas como tradiciones de Guatemala, crisis climática, medio ambiente y realidad social nacional, entre otros.