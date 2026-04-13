Plantean construir miles de cocinas escolares para enfrentar el hambre en Guatemala

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Iniciativa busca llevar cocinas a escuelas públicas y reforzar la lucha contra la desnutrición.

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Una nueva propuesta de ley en el Congreso plantea la construcción, equipamiento y funcionamiento de cocinas en los centros educativos públicos del país, con el objetivo de garantizar una alimentación escolar adecuada para niños, niñas y adolescentes.

Según la Evaluación Nacional de la Seguridad Alimentaria (ESA) 2025, uno de cada cuatro hogares enfrentan inseguridad alimentaria. Los datos arrojan que solo el 20% consume frutas y verduras.

Con este panorama, los ponentes de la iniciativa indican que existe un contexto marcado por altos niveles de pobreza y desnutrición infantil en el país, factores que inciden directamente en el rendimiento académico y la permanencia escolar.

56 % de la población guatemalteca vive en condiciones de pobreza. ENCOVI 2023

El proyecto establece que el Estado, a través del Ministerio de Educación y el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, coordine la construcción y habilitación de estas cocinas, con apoyo de otras entidades. Además, contempla la construcción progresiva de miles de espacios adecuados para la preparación de alimentos y la asignación de recursos específicos para su ejecución.

El proyecto busca combatir la desnutrición infantil y reducir la deserción escolar. (Imagen: captura de pantalla)

La presentación de la iniciativa se llevó a cabo en el marco del Diálogo Nacional Alimentación, con la participación del Presidente del Congreso Luis Contreras Colíndres y de personeros del Programa Mundial de Alimentos (PMA), de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) y de la Cooperación Española.

El diputado Jairo Flores, ponente de la iniciativa, destacó que el planteamiento forma parte de un esfuerzo más amplio para enfrentar el hambre en el país.

Diálogo Nacional Alimentación Primero. (Foto: Congreso Guatemala)

"Este diálogo permitió ver la situación delicada que tiene Guatemala en cuanto a desnutrición y que la situación económica y el crecimiento de la canasta básica la va a agravar, pero también de las enfermedades como la diabetes y la hipertensión está causando muchas muertes en el país", afirmó.

El proyecto busca combatir la desnutrición infantil y reducir la deserción estudiantil. (Imagen: captura de pantalla)

Flores explicó que la iniciativa busca facilitar condiciones adecuadas para la preparación de alimentos en las escuelas. "Presentamos una iniciativa de ley que es la construcción de cocinas en los centros educativos públicos para la realización de la alimentación escolar, esto para ayudar a muchos padres de familia que no tienen un lugar adecuado donde preparar alimentos sanos para sus hijos", indicó.

20.7 % de los niños y niñas entre 0 y 17 años viven en condiciones de pobreza extrema. ENCOVI 2023

Asimismo, detalló que el proyecto fue trabajado junto con el equipo técnico del Ministerio de Educación y que esperan su avance en el Legislativo. "Esperamos pronto ya pueda empezar su recorrido de aprobación en el Congreso", añadió.

El diputado también resaltó el respaldo internacional al tema alimentario. "La comunidad internacional está apoyando fuertemente de manera técnica el trabajo... poniendo en la agenda política el combate al hambre, la desnutrición y la malnutrición", señaló.

En cuanto al alcance de la propuesta, explicó que se busca beneficiar a miles de centros educativos de forma gradual. "Se piensa aquí apoyar a más de 30 mil centros escolares de manera escalonada, un promedio de cuatro a cinco mil centros educativos por año", detalló.

Más de 30 mil centros educativos serían beneficiados de forma gradual a nivel nacional. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Además, indicó que se priorizarán los departamentos con mayores índices de pobreza y desnutrición. "Huehuetenango, Alta Verapaz, San Marcos, Chiquimula, Escuintla, entre otros", mencionó.

Según Andrew Stanhjope, representante del PMA en el país, la seguridad alimentaria es un desafío estructural que debe mantenerse en la agenda pública", mientras que Rafael Zavala de la FAO, remarcó que la alimentación escolar debe darle prioridad a las dietas adecuadas que impulsen economías locales.