Plataforma se desprende de cabezal en la ruta al Atlántico

Se reportan dos accidentes de tránsito en ruta al atlántico, la tarde de este 29 de agosto.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la ciudad de Guatemala informó que la plataforma de un cabezal se desprendió en el kilómetro 22, de la ruta al atlántico CA-9 Norte.

Dicho incidente ha bloqueado por completo los carriles de la carretera en el ingreso a la ciudad capital.

Según la PMT, la afluencia vehicular es hasta el kilómetro 12 y que ya se encuentran las brigadas de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (PROVIAL) atendiendo en el lugar para liberar la vía, en el que no se reportan personas lesionadas.

Brigadas de Provial atienden hecho de tránsito sobre km. 22.1 de ruta al Atlántico CA-9 Norte (Palencia, Guatemala). Obstruye los carriles al Norte, solo daños materiales.



¡Conduzca con precaución!@GuatemalaGob@CIV_Guatemala@mingobguate@Diaz_1Miguel@surianobuezo pic.twitter.com/zZ4juxZOQz — PROVIAL-CIV (@ProvialOficial) August 29, 2025

Otro percance

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) indicó de otro hecho ocurrido, este en el kilómetro 19.4 de ruta al atlántico (Palencia, Guatemala).

En ese lugar, un transporte pesado de combustible con el cabezal en mal estado obstruye el carril derecho con dirección al norte, en el que tampoco se reportan heridos, solo daños materiales.

Brigadas de Provial atienden hecho de tránsito sobre km. 19.4 de ruta al Atlántico CA-9 Norte (Palencia, Guatemala). Obstruye carril derecho al Norte, solo daños materiales.



¡Conduzca con precaución!@GuatemalaGob@CIV_Guatemala@mingobguate@Diaz_1Miguel@surianobuezo pic.twitter.com/0taK3KQsZ9 — PROVIAL-CIV (@ProvialOficial) August 29, 2025

Las autoridades pidieron manejar con precaución, ya que el tránsito es complicado en ambos sentidos de la ruta al Atlántico.