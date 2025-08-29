Picop cae a barranco en ruta Interamericana y conductor resulta herido

El conductor fue trasladado al hospital con varias fracturas.
TE PUEDE INTERESAR: Agentes PNC bajo investigación por ataque armado en funeraria en zona 1
Los Bomberos Voluntarios reportaron un vehículo que cayó a un barranco en el kilómetro 23 de la ruta Interamericana.
En el lugar cuerpos de socorro rescataron a un hombre que conducía un picop.
El conductor fue identificado como Francisco José Méndez Gerónimo, de 27 años, quien fue trasladado al Hospital Roosevelt tras presentar fracturas en la clavícula y en la rodilla derecha.
Las autoridades continúan investigando el hecho, ya que hasta el momento no se han establecido las causas del accidente.