Picop cae a barranco en ruta Interamericana y conductor resulta herido

  • Por Susana Manai
29 de agosto de 2025, 13:27
Bomberos Voluntarios reportaron el rescate del conductor y traslado a un centro médico. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Bomberos Voluntarios reportaron el rescate del conductor y traslado a un centro médico. (Foto: Bomberos Voluntarios)

El conductor fue trasladado al hospital con varias fracturas.

Los Bomberos Voluntarios reportaron un vehículo que cayó a un barranco en el kilómetro 23 de la ruta Interamericana

El accidente ocurrió sobre el kilómetro 23 de la ruta Interamericana. (Foto: Bomberos Voluntarios)
El accidente ocurrió sobre el kilómetro 23 de la ruta Interamericana. (Foto: Bomberos Voluntarios)

En el lugar cuerpos de socorro rescataron a un hombre que conducía un picop.

El conductor fue identificado como Francisco José Méndez Gerónimo, de 27 años, quien fue trasladado al Hospital Roosevelt tras presentar fracturas en la clavícula y en la rodilla derecha. 

El conductor fue trasladado a un centro médico con reporte de varias fracturas tras el impacto. (Foto: Bomberos Voluntarios)
El conductor fue trasladado a un centro médico con reporte de varias fracturas tras el impacto. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Las autoridades continúan investigando el hecho, ya que hasta el momento no se han establecido las causas del accidente. 

El conductor del picop fue trasladado al Hospital Roosevelt. (Foto: Bomberos Voluntarios.
El conductor del picop fue trasladado al Hospital Roosevelt. (Foto: Bomberos Voluntarios.

