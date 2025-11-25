Banguat lanza AVI, el asistente virtual de la plataforma Indicadores GT

-

La plataforma Indicadores GT del Banguat fue innovada con capacidades avanzadas de inteligencia artificial e instaló un asistente virtual.

La plataforma Indicadores GT, la cual integra más de 12 millones de registros económicos y financiarios del Banco de Guatemala (Banguat), fue fortalecida con capacidades de inteligencia artificial avanzadas.

Con el cambio, se implementó un asistente virtual para explicar variables, generar gráficos y facilitar el análisis de datos económicos bautizada como AVI.

Álvaro González Ricci, presidente del Banguat, explicó que "la transformación digital que hoy presentamos reafirma nuestro compromiso con la transparencia, la innovación y la disponibilidad de información económica oficial en tiempo real".

En el evento “Transformación digital Banguat: Indicadores GT con Inteligencia Artificial” se realiza un panel que reúne a especialistas para profundizar en cómo la tecnología está redefiniendo la forma en que se accede, procesa y utiliza la información económica. pic.twitter.com/3G7LsdY7SA — Banco de Guatemala (@Banguat) November 25, 2025

En el caso de AVI, las autoridades dieron a conocer que podrá responder en lenguaje natural a preguntas sobre indicadores publicados, describir y explicar variables económicas, generar gráficas y tablas basadas en los datos disponibles y facilitar la descarga de archivos.

Además, será capaz de aplicar lógica analítica básica, como comparaciones, agrupaciones y filtros por fecha, así como operar las 24 horas del día, en español e inglés, desde cualquier dispositivo.