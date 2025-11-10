Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

"Plaza Sésamo" está de vuelta en Netflix

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
10 de noviembre de 2025, 14:54
Plaza Sésamo regresa con nueva temporada en Netflix. (Foto: X)

Plaza Sésamo regresa con nueva temporada en Netflix. (Foto: X)

La serie fue adquirida por Netflix luego de la expiración de su contrato con Warner Bros.

DESCUBRE: Plaza Sésamo celebra su 45 aniversario

La serie infantil protagonizada por marionetas está de regreso en una nueva aplicación de streaming.

El clásico infantil vuelve a enseñar valores como la amistad. (Foto: X)
El clásico infantil vuelve a enseñar valores como la amistad. (Foto: X)

Plaza Sésamo llega a Netflix con su temporada 56, con historias interactivas, música original y un formato renovado.

La nueva visión del programa invita a los niños a participar y aprender de manera divertida. Los episodios tendrán una duración de 11 minutos y se centrarán en temas como la amistad y el trabajo en equipo.

Cada episodio dura 11 minutos y promueve el aprendizaje. (Foto: X)
Cada episodio dura 11 minutos y promueve el aprendizaje. (Foto: X)

OTRAS NOTICIAS: Plaza Sésamo agrega un personaje con autismo

Además, cuenta con una narración más dinámica, lo que refuerza la atención de los niños y garantiza su aprendizaje.

La nueva temporada incluye música y dinámicas interactivas. (Foto: X)
La nueva temporada incluye música y dinámicas interactivas. (Foto: X)

Plaza Sésamo

​La serie mexicana se transmitió por primera vez en la televisión el 6 de octubre de 1972 y desde entonces logró captar la atención de los infantes en toda Latinoamérica.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar