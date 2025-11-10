"Plaza Sésamo" está de vuelta en Netflix

La serie fue adquirida por Netflix luego de la expiración de su contrato con Warner Bros.
La serie infantil protagonizada por marionetas está de regreso en una nueva aplicación de streaming.
Plaza Sésamo llega a Netflix con su temporada 56, con historias interactivas, música original y un formato renovado.
La nueva visión del programa invita a los niños a participar y aprender de manera divertida. Los episodios tendrán una duración de 11 minutos y se centrarán en temas como la amistad y el trabajo en equipo.
Además, cuenta con una narración más dinámica, lo que refuerza la atención de los niños y garantiza su aprendizaje.
Plaza Sésamo
La serie mexicana se transmitió por primera vez en la televisión el 6 de octubre de 1972 y desde entonces logró captar la atención de los infantes en toda Latinoamérica.