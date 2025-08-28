Video: vendedores ambulantes son desalojados por la PMT en Escuintla

-

Comerciantes se enfrentan con agentes municipales por inconformidad del desalojo.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Escuintla realizó un operativo en el que retiró las pertenencias y mercadería de vendedores ambulantes.

Los comerciantes argumentaron que su fuente de ingreso corría riesgo y solicitaron que se les brindara una solución para no perder su trabajo.

Según los agentes, las acciones tomadas eran justificadas, porque los comerciantes obstaculizaban la vía pública.

Sin embargo, algunos vecinos y transeúntes de la localidad denunciaron que esta medida es una muestra de represión contra las personas que diariamente luchan por sobrevivir, trabajando honradamente en las calles.

Mientras que, otros peatones y residentes del lugar consideran que la imagen del lugar se ve afectada al tener la presencia de muchos comerciantes ambulantes en ese sector.

Vea el video:

En las imágenes se puede observar el momento en que los vendedores ambulantes y agentes municipales se van a los golpes y empujones cuando se les despojaban de la mercadería.

Los hechos ocurrieron el jueves 28 de agosto en el centro de Escuintla, justo frente a la Catedral Católica.