Hallan cuerpo sin vida y con señales de violencia

La víctima fue encontrada a un costado de la carretera y trasladada a la morgue.

El cadáver de un hombre fue localizado en el kilómetro 17 de la ruta a San José Nacahuil, en San Pedro Ayampuc.

Personas que transitaban por el lugar alertaron a los Bomberos Voluntarios, quienes descendieron a un barranco y confirmaron que la víctima había fallecido.

Los investigadores de la PNC creen que el cuerpo fue lanzado desde la carretera. (Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)

El informe preliminar señala que los socorristas fueron llamados por un reporte sobre una persona desmayada, pero al llegar verificaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Los bomberos detallaron que el hombre, de entre 25 y 30 años, presentaba señales de violencia y habría muerto durante la noche anterior.

Según los Bomberos Voluntarios es posible que la víctima haya fallecido la noche anterior. (Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)

Investigan

Por otro lado, investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) indicaron que el cuerpo pudo haber sido arrojado desde la carretera.

Vecinos de la comunidad se acercaron para intentar identificar a la víctima, pero las autoridades recomendaron acudir a la morgue para verificarlo.

Vecinos del sector alertaron a los bomberos sobre una persona desmayada en cercanías en un barranco cerca de la carretera, sin embargo, al llegar confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. (Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)

El Ministerio Público (MP) documentó la escena y, con apoyo de los socorristas y agentes, el cuerpo fue extraído, embalado y llevado a la superficie, donde se registraron las heridas y la vestimenta.

Técnicos del MP perimetraron el área para procesar las heridas de la víctima. (Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)

Según el vocero de los Bomberos Voluntarios, Víctor Gómez, la víctima no ha sido identificada y vestía ropa negra; playera, pants y tenis.

El cuerpo fue trasladado Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) donde se espera que familiares lo reconozcan y que los médicos forenses determinen la causa de muerte

