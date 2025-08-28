Hallan cuerpo sin vida y con señales de violencia

La víctima fue encontrada a un costado de la carretera y trasladada a la morgue.
El cadáver de un hombre fue localizado en el kilómetro 17 de la ruta a San José Nacahuil, en San Pedro Ayampuc.
Personas que transitaban por el lugar alertaron a los Bomberos Voluntarios, quienes descendieron a un barranco y confirmaron que la víctima había fallecido.
El informe preliminar señala que los socorristas fueron llamados por un reporte sobre una persona desmayada, pero al llegar verificaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.
Los bomberos detallaron que el hombre, de entre 25 y 30 años, presentaba señales de violencia y habría muerto durante la noche anterior.
Investigan
Por otro lado, investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) indicaron que el cuerpo pudo haber sido arrojado desde la carretera.
Vecinos de la comunidad se acercaron para intentar identificar a la víctima, pero las autoridades recomendaron acudir a la morgue para verificarlo.
El Ministerio Público (MP) documentó la escena y, con apoyo de los socorristas y agentes, el cuerpo fue extraído, embalado y llevado a la superficie, donde se registraron las heridas y la vestimenta.
Según el vocero de los Bomberos Voluntarios, Víctor Gómez, la víctima no ha sido identificada y vestía ropa negra; playera, pants y tenis.
El cuerpo fue trasladado Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) donde se espera que familiares lo reconozcan y que los médicos forenses determinen la causa de muerte