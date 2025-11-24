Anuncian cierre y desvío temporal en el bulevar La Madre zona 7

Policía PMT informa.



Debido a trabajos de mantenimiento en la red vial de la ciudad, se inició el cierre y desvío en el sector del bulevar La Madre zona 7, con el objetivo de mantener la circulación vehicular en la zona.



Por favor, siga las indicaciones de nuestros Policías MT… pic.twitter.com/8vXyR05k8b