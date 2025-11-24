Versión Impresa
Anuncian cierre y desvío temporal en el bulevar La Madre zona 7

  • Por Susana Manai
24 de noviembre de 2025, 10:23
Las autoridades recomiendan a los conductores tomar precauciones ante los contratiempos viales sobre el sector. (Foto: PMT)&nbsp;

Autoridades de tránsito informaron sobre un cierre vial temporal en el bulevar La Madre zona 7, debido a trabajos de mantenimiento vial.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó sobre el cierre vial temporal del Bulevar La Madre y la 14 avenida, en la zona 7, debido a trabajos de mantenimiento en la red vial de la ciudad.

Las autoridades explicaron que se realizará un cambio de losa, por lo que se ha instalado un campamento de obras y se ha iniciado la señalización correspondiente.

Desvío

Se habilitó un desvío vehicular a través de la 18 avenida hacia la 8 calle, que conecta con la 11 avenida, vía que conduce al mercado San José desde la calzada San Juan hacia el bulevar La Madre.

Según la PMT, el desvío está señalizado y supervisado por agentes de tránsito, con el fin de garantizar la seguridad vial mientras se ejecutan los trabajos.

Las autoridades recomiendan a los conductores tomar rutas alternas y respetar la señalización en la zona para evitar contratiempos.

