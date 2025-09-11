Así está el tránsito en Carretera a El Salvador este jueves 11 de septiembre

Autoridades de tránsito recomiendan precaución y planificación de recorridos.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Santa Catarina Pinula informó que el tránsito sobre la carretera al Salvador, en dirección a la ciudad, registra carga vehicular desde el kilómetro 20.5. A pesar de la alta afluencia de automotores, no se reportan obstáculos que afecten la circulación.
En el sector de Muxbal, el tránsito es lento desde la Cámara de la Construcción hasta la incorporación hacia la 20 calle. Las autoridades recomendaron a los conductores tomar precauciones, pues el flujo vehicular aumenta conforme avanza la mañana.
Asimismo, la PMT indicó que la 20 calle mantiene una afluencia constante de vehículos hacia la ciudad, sin incidentes que generen complicaciones. Sin embargo, la institución sugirió planificar los recorridos con anticipación para evitar contratiempos ante posibles cambios en la movilidad.
Finalmente, la PMT Santa Catarina Pinula recordó a la población que puede comunicarse al número de emergencias 1525 para reportar cualquier situación relacionada con la circulación vehicular.