Descubren narcolaboratorio en zona 10 y capturan a dos hermanos

Presuntamente las drogas eran distribuidas en las zonas 4, 7 y 10 de la capital.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este sábado que realizaron un allanamiento en la 16 calle y 21 avenida, en la colonia Concepción, de la zona 10 de la ciudad de Guatemala.

En el lugar, las autoridades hallaron un narcolaboratorio, punto de venta y distribución de drogas, donde también capturaron a dos hombres, quienes son hermanos.

(Foto: PNC)

Los detenidos fueron identificados como: Samuel García Alvizures, de 27 años; y Julio Jesús García Alvizures, de 31; quienes presuntamente son distribuidores de droga al menudeo en las zonas 4, 7 y 10 de la capital, indicó la PNC.

(Foto: PNC)

Incautaciones

Además, en el inmueble se obtuvieron los siguientes hallazgos: una pistola marca Zigana PX9, calibre 9mm., con tres cargadores y 31 municiones, según dijeron las autoridades.

(Foto: PNC)

Asimismo, varias bolsas con marihuana, tres frascos transparentes con la misma droga, teléfonos celulares, tablets, un radio transmisor, varias USB y discos duros para computadoras.

(Foto: PNC)

En el narco laboratorio donde hacían las drogas, se encontraron recipientes con líquido especial para disolver marihuana, piedras de crack, bolsitas con pastillas metanfetamina, varias bolsitas con cocaína, dos pesas digitales y dinero en efectivo.

(Foto: PNC)

Denuncia

Esta acción se realizó "gracias a los ciudadanos valientes que llamaron a los teléfonos 110 y 1561, donde informan que el lugar era un punto de venta de drogas, por lo que investigadores iniciaron las operaciones", agregó la PNC.