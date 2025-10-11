Descubren narcolaboratorio en zona 10 y capturan a dos hermanos

Presuntamente las drogas eran distribuidas en las zonas 4, 7 y 10 de la capital.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó este sábado que realizaron un allanamiento en la 16 calle y 21 avenida, en la colonia Concepción, de la zona 10 de la ciudad de Guatemala.
En el lugar, las autoridades hallaron un narcolaboratorio, punto de venta y distribución de drogas, donde también capturaron a dos hombres, quienes son hermanos.
Los detenidos fueron identificados como: Samuel García Alvizures, de 27 años; y Julio Jesús García Alvizures, de 31; quienes presuntamente son distribuidores de droga al menudeo en las zonas 4, 7 y 10 de la capital, indicó la PNC.
Incautaciones
Además, en el inmueble se obtuvieron los siguientes hallazgos: una pistola marca Zigana PX9, calibre 9mm., con tres cargadores y 31 municiones, según dijeron las autoridades.
Asimismo, varias bolsas con marihuana, tres frascos transparentes con la misma droga, teléfonos celulares, tablets, un radio transmisor, varias USB y discos duros para computadoras.
En el narco laboratorio donde hacían las drogas, se encontraron recipientes con líquido especial para disolver marihuana, piedras de crack, bolsitas con pastillas metanfetamina, varias bolsitas con cocaína, dos pesas digitales y dinero en efectivo.
Denuncia
Esta acción se realizó "gracias a los ciudadanos valientes que llamaron a los teléfonos 110 y 1561, donde informan que el lugar era un punto de venta de drogas, por lo que investigadores iniciaron las operaciones", agregó la PNC.