PNC despide a Manuel Tzul Caal, fallecido tras enfrentamiento con criminales

El agente, quien prestaba servicios desde el 2013, deja en orfandad a un mejor de 11 años.
Con profundo respeto y tristeza, la Dirección General de la Policía Nacional Civil (PNC) rindió homenaje al agente Manuel Tzul Caal, quien falleció tras ser herido de bala durante un enfrentamiento con un grupo de criminales, el pasado 15 de octubre en Playa Grande Ixcán, Quiché.
Las honras fúnebres, realizadas en la sede central de la PNC, estuvieron marcadas por el silencio de sus compañeros, el pesar de sus familiares y el reconocimiento de las autoridades.
Entre los presentes se encontraba el Director General de la PNC, David Custodio Boteo, el Gobernador de Guatemala, Mauricio Benard Alvarado y agentes de diversas unidades.
Manuel Tzul Caal, de 36 años, originario de San Pedro Carchá, Alta Verapaz, deja en la orfandad a un hijo de 11 años, tras servir por más de 12 años desde que se incorporó a la institución el 18 de febrero de 2013.
A causa del mismo hecho también perdió la vida el inspector de la PNC, Alex Figueroa Ico.