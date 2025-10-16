¡Tiroteo! Enfrentamiento entre PNC y asaltantes deja heridos y un fallecido en Quiché

Entre los heridos se encuentran dos elementos de la PNC.
OTRAS NOTICIAS: Capturan en zona 19 a la pareja sentimental del "Smiley"
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó que este miércoles se registró un enfrentamiento con presuntos asaltantes.
Dicha confrontación ocurrió en la aldea Cantabal, en Playa Grande, del municipio Ixcán, del departamento de Quiché.
En el lugar, la PNC indicó que detuvieron a uno de los acusados, otro quedó herido y uno más falleció.
Asimismo, resultó herido un inspector y un agente de la PNC, según informaron las autoridades.
De momento, se decomisaron dos pistolas, las cuales eras portadas por los presuntos asaltantes.