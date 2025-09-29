Versión Impresa
PNC detiene a futbolista mientras disputaba partido de fútbol

  • Por Susana Manai
29 de septiembre de 2025, 09:32
El hombre fue capturado en medio de un campeonato de fútbol.&nbsp; (Foto ilustrativa: istock)

El hombre fue capturado en medio de un campeonato de fútbol.  (Foto ilustrativa: istock)

El jugador presentaba una orden de captura por delito de violación. 

Un futbolista identificado únicamente por el apodo "Chamarra" fue detenido por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) mientras participaba en un partido de fútbol en Conguaco, Jutiapa.

El detenido enfrenta señalamientos por violación con agravación de la pena.

Tras su captura, fue consignado y trasladado al juzgado correspondiente para continuar con el proceso legal.

El suceso causó sorpresa entre los asistentes, quienes no esperaban la captura de un jugador en plena cancha.

Al momento de su captura fue identificado sólo por su apodo "Chamarra". (Foto: PNC)
Al momento de su captura fue identificado sólo por su apodo "Chamarra". (Foto: PNC)

*Con información de Élfego Antonio Escobar Herrera/Nuestro Diario

