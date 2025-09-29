PNC detiene a futbolista mientras disputaba partido de fútbol

Un futbolista identificado únicamente por el apodo "Chamarra" fue detenido por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) mientras participaba en un partido de fútbol en Conguaco, Jutiapa.

El detenido enfrenta señalamientos por violación con agravación de la pena.

Tras su captura, fue consignado y trasladado al juzgado correspondiente para continuar con el proceso legal.

El suceso causó sorpresa entre los asistentes, quienes no esperaban la captura de un jugador en plena cancha.

Al momento de su captura fue identificado sólo por su apodo "Chamarra". (Foto: PNC)