Hombre con orden de captura es detenido en las afueras del estadio El Trébol

La PNC confirmó la captura de un hombre con orden de aprehensión en las inmediaciones del estadio El Trébol, previo al partido de la Selección Nacional.

Un hombre fue capturado en las afueras del estadio El Trébol, previo al partido de la Selección Nacional contra Panamá.

Según la Policía Nacional Civil (PNC), la captura se logró gracias a los drones que están utilizando para garantizar la seguridad de los aficionados.

El sujeto estaba en los alrededores del estadio cuando las autoridades descubrieron que tenía una orden de captura por extorsión.

Fue puesto a disposición de un juez competente para que resuelva su situación legal.

Agentes de la PNC reportaron la primer captura a las afueras del estadio El Trébol.

Según las autoridades, se están tomando varias medidas de seguridad, no solo en el estadio, también en los lugares donde se han colocado pantallas gigantes.

Esto con el fin de que el partido se lleve a cabo sin ninguna complicación para los aficionados.