El poder del emprendimiento femenino, la fuerza detrás de Queens

Desde 2019, Manzana Marketing ha llevado a cabo el evento Queens, con el propósito de reconocer la labor de mujeres guatemaltecas que han destacado en distintas disciplinas: emprendedoras, científicas, artistas, empresarias, publicistas, deportistas y más.
A través de un mural, con una corta biografía y fotografía de cada una de las guatemaltecas destacadas, electas por otras organizaciones para ser reconocidas, es así como Queens honra su trayectoria.
Todos estos talentos y mentes brillantes son reunidas una vez al año, dando la oportunidad a que otras mujeres, inspiradas por ellas o con el deseo de emprender, puedan conectar y crear nuevas ideas de desarrollo para Guatemala.
Para la edición de este 2025, Queens tuvo el apoyo de Mujeres BAC, un programa que busca empoderar e impulsar a la mujer guatemalteca en distintas ramas.
Por lo tanto, esta fue la oportunidad para el grupo financiero diera a conocer sus estrategias para ser un aliado para las empresarias.
Un evento por mujeres empresarias para mujeres empresarias
Además de tener una visión de desarrollo económico y profesional, Queens ha añadido una labor social, haciendo que mujeres empresarias apoyen a otras guatemaltecas que trabajan diariamente por el bienestar de sus familias.
Por tal motivo, a través de la venta de entradas para ser parte de esta plataforma, Manzana Marketing entregó un donativo por Q25 mil al proyecto Ixoqui´, el cual ayuda a más de 100 mujeres mayas en Tecpan a impulsar sus negocios.
Este donativo será utilizado específicamente para la remodelación de la guardería, un espacio que fue creado pensando en las madres empresarias.