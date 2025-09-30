Versión Impresa
El poder del emprendimiento femenino, la fuerza detrás de Queens

  • Por Redacción comercial
30 de septiembre de 2025, 10:14
(Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy 502)

Desde 2019, Manzana Marketing ha llevado a cabo el evento Queens, con el propósito de reconocer la labor de mujeres guatemaltecas que han destacado en distintas disciplinas: emprendedoras, científicas, artistas, empresarias, publicistas, deportistas y más.

A través de un mural, con una corta biografía y fotografía de cada una de las guatemaltecas destacadas, electas por otras organizaciones para ser reconocidas, es así como Queens honra su trayectoria.

Todos estos talentos y mentes brillantes son reunidas una vez al año, dando la oportunidad a que otras mujeres, inspiradas por ellas o con el deseo de emprender, puedan conectar y crear nuevas ideas de desarrollo para Guatemala.

La idea del evento es que se logren establecer nuevas alianzas estratégicas y nuevas iniciativas. Este año, logramos la participación de mujeres salvadoreñas, impactando más vidas
María José Asencio
, CEO de Manzana Marketing.

Para la edición de este 2025, Queens tuvo el apoyo de Mujeres BAC, un programa que busca empoderar e impulsar a la mujer guatemalteca en distintas ramas.

En BAC creemos vital invertir en las mujeres para agilizar el progreso de nuestro país, y así ayudar a crear las condiciones para que más guatemaltecas puedan sumarse al área profesional
Cinthya Samayoa
, gerente de Banca Mujer BAC Guatemala.

Por lo tanto, esta fue la oportunidad para el grupo financiero diera a conocer sus estrategias para ser un aliado para las empresarias.

Un evento por mujeres empresarias para mujeres empresarias

Además de tener una visión de desarrollo económico y profesional, Queens ha añadido una labor social, haciendo que mujeres empresarias apoyen a otras guatemaltecas que trabajan diariamente por el bienestar de sus familias.

Por tal motivo, a través de la venta de entradas para ser parte de esta plataforma, Manzana Marketing entregó un donativo por Q25 mil al proyecto Ixoqui´, el cual ayuda a más de 100 mujeres mayas en Tecpan a impulsar sus negocios.

Nosotros nos sentimos sumamente comprometidos con las mujeres. Por ello, tenemos varios proyectos de microfinanzas para ayudar a las mujeres mayas a hacer crecer sus negocios
Margarita de Klanderud
, presidenta electa del Club Rotario de Ciudad de Guatemala.

Este donativo será utilizado específicamente para la remodelación de la guardería, un espacio que fue creado pensando en las madres empresarias.

