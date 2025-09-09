¿Podrá Cristiano Ronaldo superar el récord de Carlos Ruiz este martes?

-

La pelea por el trono de máximo goleador en eliminatorias mundialistas podría cambiar y dejar al guatemalteco en el segundo puesto.

La pelea por el trono que ocupa Carlos Ruiz desde su retiro hace 9 años como máximo goleador en eliminatorias mundialistas podría caer este 9 de septiembre, a pocos días del cumpleaños del ídolo guatemalteco.

De acuerdo con la FIFA, Ruiz logró 39 goles en 47 apariciones rumbo al mundial, sin conseguir el ansiado sueño de los guatemaltecos.

Pero Cristiano Ronaldo podría quitarle este puesto al estar 38 goles en 48 apariciones.

Este martes 9 de septiembre, Portugal se mide a Hungría a las 12:45 del mediodía. Si Ronaldo marca un gol más, empata a Carlos Ruiz en la cima, pero si hace dos o más tantos se coloca en la cima de esta prestigiosa lista.

Otro más. Ya van 38. El legendario récord del Pescadito Ruiz puede caer hoy. https://t.co/xdJos8ICZh — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) September 6, 2025

En la lista también se encuentra Lionel Messi, quien ya habría cumplido con su último partido de eliminatorias mundialistas.

Lionel Messi actualmente posee 36 goles. Sin embargo, quedó liberado para el juego entre Ecuador contra Argentina en el cierre de las eliminatorias en Conmebol.