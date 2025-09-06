Cristiano Ronaldo se acerca al récord mundial de "El Pescadito" Ruiz

-

El astro portugués está a solo un gol de igualar el récord mundial de "El Pescado" Ruiz.

Con dos goles ante Armenia, el capitán de Portugal se ha convertido en el segundo jugador en la historia con más goles en Clasificación para Copa del Mundo, superando así al astro argentino Lionel Messi, quien era el más cercano al récord que hasta ahora conserva el guatemalteco Carlos "El Pescado" Ruiz.

Ronaldo está a solo 1 gol de igualar el récord mundial de Ruiz.

Hasta ahora, "El Pescado" ostenta el récord mundial de más goles anotados en toda la historia de las Eliminatorias para la Copa del Mundo, con 39 anotaciones.

Otro más. Ya van 38. El legendario récord del Pescadito Ruiz puede caer hoy. https://t.co/xdJos8ICZh — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) September 6, 2025

El máximo anotador en la historia de la selección de Guatemala disputó 5 eliminatorias mundialistas (2002, 2006, 2010, 2014, y 2018), en donde lastimosamente no se alcanzó la ansiada clasificación.

Por su parte, el campeón del mundo con Argentina, Leo Messi, cuenta con 36 dianas. Le sigue Ali Daei con 35 y Robert Lewandowski con 31.