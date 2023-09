"¡Podrían ser tus hijas!": familiar de Luis Rubiales rompe el silencio

-

El tío de Luis Rubiales habló de los extraños comportamientos de su sobrino en fiestas con jóvenes.

El tío de Luis Rubiales, Juan Rubiales, dio una entrevista en el medio Mundo. En esta, rompió el silencio sobre las acusaciones de "machista" hacia su sobrino.

Luego de que la madre del presidente suspendido de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se pusiera en huelga de hambre que la llevó a ser hospitalizada, el tío del mismo se ha puesto en una posición completamente contraria a Rubiales.

En esta entrevista, el tío compartió varias escándalos protagonizados por Rubiales, además del beso que le dio a Jenni Hermoso durante la premiación de la selección española.

A Juan se le cuestionó si le sorprendieron las imágenes de su sobrino y Hermoso, a lo que respondió: "No me sorprendieron, pero sí me impactaron. Luis Rubiales siempre ha sido un hombre con un claro tinte machista, muy arrogante, con actitudes propias de Torrente. Él no quiere ser un político, sino un guerrero, pero la sociedad española ha cambiado, ha marcado unas líneas rojas y le ha dicho que esto no se puede hacer."

"Luis Rubiales necesita ayuda psicológica"



❌ "Tiene un cierto sentido de que la mujer es un objeto"



Juan Rubiales, en @partidazocope, sobre si Luis Rubiales tiene actitudes machistas



#PartidazoCOPE pic.twitter.com/e3TmgZIo81 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) August 31, 2023

Sobrino y tío comenzaron a trabajar juntos en la RFEF cuando Luis Rubiales se presentó para ser presidente. Su relación se rompió cuando el sobrino le pidió a su tío que "nunca más lo llamara Luis, sino presidente". Tras este incidente comenzaron a llamarlo Kennedy.

Poco tiempo después, Juan Rubiales se presentó en la Fiscalía Anticorrumpción luego de que Luis Rubiales lo destituyera como Jefe de Gabinete. Entre sus declaraciones habló de una fiesta en chalet de Salobreña que era anunciada como una reunión de trabajo para hablar del plan sanitario por COVID-19, ante esto responde.

"Yo estaba en Marbella promocionando la Segunda División B y me dijeron que había montado una reunión de trabajo en Salobreña. Me mandaron la dirección por WhatsApp y fui. Me sorprendió, porque en la RFEF había una Junta Gestora, y cuando llegué, allí no había reunión de trabajo ni nada. Uno de esos días, me dijeron: 'Esta tarde hay una fiesta y van a venir unas chicas.' Y efectivamente, un exfutbolista del Granada trajo a ocho o diez personas. Cuando llegaron y vi aquello, le dije '¡Te has vuelto loco, tienen 18 años, podrían ser tus hijas!".

Ante la posibilidad de que las chicas fueran trabajadoras sexuales, respondió: "Eran lo que hoy en día se llaman chicas de imagen, chicas a las que se les paga dinero por participar en una fiesta y ambientar. A partir de ahí, lo que sucede, sucede."

*Con información de MUNDO