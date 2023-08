El video que desmentiría la versión de Luis Rubiales sobre polémico beso

-

Un nuevo video del beso que desató la polémica entre Luis Rubiales y Jenni Hermoso muestra que el presidente mintió en declaraciones anteriores.

En medio de la polémica que envuelve a Luis Rubiales, un nuevo video demostraría que mintió al declarar que la jugadora Jenni Hermoso le había consentido el beso.

En una rueda de prensa con los miembros de la Real Federación Española de Fútbol el presidente de la organización dijo: "En el momento en el que apareció Jenni, me levantó ella a mí del suelo, que casi nos caemos, y al dejarme en el suelo, nos abrazamos. Ella fue la que me acercó a su cuerpo. Nos abrazamos, le dije 'olvídate del penalti, has estado fantástica y sin ti no hubiéramos ganado este Mundial'. Ella me contestó 'eres un crack'. Le dije '¿un piquito?' y ella me dijo 'vale'".

Aquí mejor imposible donde se puede ver que es el que salta encima de ella, ella en ningún momento hace movimiento para alzar un hombre más alto y pesado que ella.#ContigoJenni #RubialesDimision pic.twitter.com/ARFjplhAzw — ℙ✌ℍ (@11AP_JH10) August 28, 2023

Ante estas declaraciones Jenni Hermoso respondió con un comunicado, acompañada de sus compañeras campeonas del mundo y otras jugadoras españolas, quienes informaron que no se presentarían en ningún partido hasta que Rubiales dimita del cargo.

Ese mismo día, la RFEF respondió con las imágenes de las que terminaría retractándose. Poco después, Rubiales fue suspendido por 90 días por la FIFA.

Huelga de hambre

El lunes 28 quien se llevó la atención fue la madre de Rubiales, Ángeles Béjar, quien se encerró en una iglesia haciendo una huelga de hambre.

Las primas del presidente declararon a los medios que exigía a Jenni Hermoso que "dijera la verdad".

Una mujer defiende a Luis Rubiales, su madre Ángeles Béjar, quien se declaró en huelga de hambre en la iglesia de la Divina Pastora de Motril. Acusó una “cacería, inhumana y sangrienta” en contra de su hijo. #EstiraElPensamiento



Video: Reuters pic.twitter.com/98JB3nM96r — N+Media (@nmasmedia) August 28, 2023

"Creo mucho en Dios y pido la verdad. Estaré hasta que mi cuerpo aguante. No me importa morir por la justicia porque mi hijo es una persona decente y no es justo lo que están haciendo." dijo Béjar en las instalaciones de la iglesia rodeada de medios.

*Con información de Vanitatis y La Vanguardia