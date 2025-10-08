El emotivo poema con el que despiden a maestra arrastrada por correntada

Toda la comunidad educativa del lugar ha lamentado lo ocurrido con la docente.
EN CONTEXTO: La maestra que fue arrastrada por una correntada en Baja Verapaz
Flora Marina Sis Canahuí, mejor conocida como "seño Flora", fue arrastrada por la corriente del río Chicholón la tarde del lunes pasado.
Todo ocurrió cuando Flora se desplazaba en motocicleta y la fuerza del agua la hizo perder el equilibrio, arrastrándola hasta el sector de Santa Piedra Parrochoch 2, Purulhá, Baja Verapaz, donde finalmente fue hallada sin vida.
La comunidad ha expresado su profunda tristeza por su trágico fallecimiento.
Personal del colegio donde laboraba y alumnos dedicaron un emotivo poema.
"Maestra Flora"
En la montaña callada se oyó el trueno,
y el cielo lloró con fuerza sobre la escuela.
La Maestra Flora, con paso sereno,
cerró su cuaderno... y salió a la vereda.
El río crecido rugía su canto,
como si el tiempo quisiera retenerla;
mas su alma pura, de amor y trabajo,
ya era semilla en la tierra eterna.
Triste despedida
Este miércoles 8 de octubre, toda la comunidad se ha reunido para despedir a su querida maestra.