"Estoy sufriendo", polémico exalcalde revela que fue hospitalizado de emergencia

El polémico exalcalde de San Pedro Carchá, Winter Coc, reveló que fue hospitalizado de emergencia y que "está sufriendo".

"Me encuentro en un sanatorio de la ciudad capital. Estoy aquí, estoy grave... ya no puedo caminar... oren por mi, porque hoy sí estoy sufriendo", manifestó el exalcalde de San Pedro Carchá, Alta Verapaz, Winter Coc, a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.

El político grabó el video postrado en una cama de hospital. Se le observa con una bata blanca y muy demacrado. Fue subido a su página de Facebook el Viernes Santo 18 de abril a las 7 de la noche.

Según el exjefe edil, fue llevado de emergencia en una avioneta, donde varias personas tuvieron que llevarlo cargado, debido a las dificultades que presentaba para caminar.

De acuerdo con Coc, estaba a la espera de los resultados médicos que ya le fueron practicados, por lo que este Sábado Santo publicó un nuevo video donde ofreció detalles de su padecimiento.

"Estoy sufriendo de mi salud y parte de mi pierna hasta abajo. Ya sacaron la tomografía, gracias a Dios no es tanto, pero es bastante doloroso. Se desprendió un hueso", detalló.

Según el exjefe edil, el dolor inició luego que se resbalara cuando acudió al entierro de uno de sus familiares. "Eso me causó daño, ya no pude caminar desde antier (Miércoles Santo)", dijo.

"Es cierto que llegué al entierro de mi tío, pero ya no caminé, sólo me paré donde estaba el carro y ahorita sólo falta que me digan cuándo me van a operar. No puedo caminar, porque hay un pedazo de hueso que tiene que sacar de ahí... mi mala suerte es que están de descanso todos", comentó.

Coc comentó que no puede permanecer parado ni sentado, debido a que tiene un "gran dolor", por lo que pidió oraciones.

Alcalde polémico

Desde viajes a Europa para ver los partidos de fútbol de la Champion, hasta cadenas de oro y armas, son algunas de las cosas que provocaron que Coc se convirtiera en un alcalde polémico durante su gestión.

Comenzó a ser conocido en junio de 2021, cuando aún estaba en el cargo, luego de sufrir un ataque armado, donde no hubo víctimas, pero llamó la atención que se trató de armas de grueso calibre.

Tras dejar el cargo, Coc sorprendió en redes sociales, tras informar que se convertiría en actor de películas y que había acudido a San Marcos, donde realizó la grabación de su primer proyecto, donde él sería el protagonista.