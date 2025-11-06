Este es el video por el que tiktoker guatemalteco fue denunciado por la Municipalidad

El tiktoker guatemalteco "KickEtzon" ha generado una fuerte polémica tras publicar un video de "comedia", donde simula la agresión a un motorista usando una chumpa de la PMT.
EN CONTEXTO: Tiktoker guatemalteco es denunciado por utilizar "uniforme" de la PMT
El tiktoker guatemalteco "KickEtzon" publicó un video que generó confusión e involucró a los agentes de tránsito de la Municipalidad de Guatemala.
Las imágenes muestran a un sujeto utilizando una chumpa de la Policía Municipal asignada al personal del Transmetro, quien simula golpear a un motorista utilizando un lenguaje inapropiado.
Ante la ola de críticas, el creador de contenido se disculpó afirmando que su material era de comedia y que la prenda fue comprada en una tienda de ropa usada.
Mira aquí el video:
Municipalidad de Guatemala lo denuncia
La Municipalidad de Guatemala presentó una denuncia en su contra ante el Ministerio Público, debido a que el uso de un uniforme oficial en este contexto constituye una falta que puede generar desinformación y afectar la imagen de las autoridades municipales.
La denuncia establece que el hecho corresponde al uso no autorizado de un uniforme oficial de la Policía Municipal.