Este es el video por el que tiktoker guatemalteco fue denunciado por la Municipalidad

  • Por Jessica González
06 de noviembre de 2025, 08:32
La Municipalidad de Guatemala presentó una denuncia en contra del tiktoker. (Foto: captura de video)

El tiktoker guatemalteco "KickEtzon" ha generado una fuerte polémica tras publicar un video de "comedia", donde simula la agresión a un motorista usando una chumpa de la PMT.

El tiktoker guatemalteco "KickEtzon" publicó un video que generó confusión e involucró a los agentes de tránsito de la Municipalidad de Guatemala.

Las imágenes muestran a un sujeto utilizando una chumpa de la Policía Municipal asignada al personal del Transmetro, quien simula golpear a un motorista utilizando un lenguaje inapropiado.

Ante la ola de críticas, el creador de contenido se disculpó afirmando que su material era de comedia y que la prenda fue comprada en una tienda de ropa usada.

Mira aquí el video: 

@etzonkick Quién es el abusivo el policía o el motorista?#etzon007 #kick #comedia #viral #streamer ♬ sonido original - kickEtzon

Municipalidad de Guatemala lo denuncia

La Municipalidad de Guatemala presentó una denuncia en su contra ante el Ministerio Público, debido a que el uso de un uniforme oficial en este contexto constituye una falta que puede generar desinformación y afectar la imagen de las autoridades municipales.

La denuncia establece que el hecho corresponde al uso no autorizado de un uniforme oficial de la Policía Municipal.

