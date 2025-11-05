Tiktoker guatemalteco es denunciado por utilizar "uniforme" de la PMT

El creador de contenido "KickEtzon" publicó un video de "comedia" donde un sujeto, usando la vestimenta de la PMT, simula golpear a un motorista.
El pasado 30 de octubre, el creador de contenido "KickEtzon" publicó un video en donde se observa a un hombre utilizando una chumpa de la Policía Municipal asignada al personal del Transmetro.
En las imágenes se observa cómo el sujeto simula golpear en el rostro a un motorista, utilizando un lenguaje inapropiado.
Este acto generó confusión e indignación entre los usuarios de redes sociales al asociar el uniforme con la Municipalidad de Guatemala.
El propio creador de contenido aclaró en otro video, que su material era de comedia y que la prenda fue comprada en una tienda de ropa usada.
Cabe mencionar que ese no es el primer video donde el tiktoker utiliza la prenda.
Es una falta que daña la imagen de las autoridades
Sin embargo, la Municipalidad de Guatemala presentó una denuncia ante el Ministerio Público debido a que el uso de un uniforme oficial en este contexto constituye una falta que puede generar desinformación y afectar la imagen de las autoridades municipales.
La denuncia establece que el hecho corresponde al uso no autorizado de un uniforme oficial de la Policía Municipal.
Se solicita que se realicen las diligencias necesarias para esclarecer el caso y determinar responsabilidades conforme a la ley.