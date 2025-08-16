Policía destruye plantación de arbustos de coca en Petén

-

Más de 19 mil plantas de coca fueron localizadas y destruidas por las fuerzas de seguridad.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que este viernes llevó a cabo un operativo en el cual logró la localización de una plantación de arbustos de coca ubicada en Poptún, Petén el cual fue destruido.

Según informó la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la PNC la plantación se ubicó en el caserío Machaca I del referido municipio. Las fuerzas de seguridad no reportaron la detención de ninguna persona.

Luego de localizar la plantación los elementos de la SGAIA llevaron a cabo una inspección y lograron determinar que en el terreno había al menos 19,624 arbustos de coca.

Los arbustos de coca son la materia prima para producir cacaína. (Foto: PNC / Soy502)

La estimación preliminar de las fuerzas de seguridad es que la plantación tenía un valor de al menos Q196,240.

Luego de terminar con las diligencias de verificación e inspección las fuerzas de seguridad procedieron a destruir los arbustos con un incendio controlado.

¿Qué es el arbusto de coca?

Según el Transnational Institute (TNI), un instituto internacional de investigación e incidencia política, explica en su página electrónica que la coca es una planta con un complejo conjunto de nutrientes minerales, aceites esenciales y varios componentes con mayores o menores efectos farmacológicos.

Las autoridades herradicaron e incineraron los arbustos de coca. (Foto: PNC / Soy502)

Uno de esos efectos resulta ser el alcaloide cocaína, que, en su forma concentrada o sintetizada es un estimulante con propiedades potencialmente adictivas.

En 1961, la hoja de coca se incluyó en la Lista I de la Convención Única sobre Estupefacientes de las Naciones Unidas, junto con la cocaína y la heroína.

Otras plantaciones destruidas

Esta no ha sido la única plantación de coca descubierta y destruida este año por las fuerzas de seguridad, el pasado 11 de julio la PNC informó que localizó y destruyó plantaciones de arbustos de coca en Izabal y Petén. En esa ocasión las plantas destruidas fueron 25,612 y su evaluó ascendió a Q 56,120.

Las fuerzas de seguridad ya han herradicado varias plantaciones de coca en el año. (Foto: PNC / Soy502)

Un mes antes, el 10 de junio, las fuerzas de seguridad también informaron sobre la localización y destrucción de 100 mil plantas de coca en la aldea Esquipulas, Mollejón, San Luis, Petén.

La valuación de la plantación ascendió a Q 1 millón. La plantación también fue destruida por los elementos de la Policía.

Mientras que el 10 de mayo pasado otros 74 mil arbustos de coca fueron localizados en la aldea Río la Caoba, San Luis, Petén. Se valuaron en más de Q740 mil y fueron destruidos por la Policía.