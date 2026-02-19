Policía registra las propiedades del expríncipe Andrés tras su arresto

-

Las autoridades podrían confiscar portátiles, teléfonos y dispositivos de las residencias reales.

EN CONTEXTO: Policía británica arresta al expríncipe Andrés por su conexión con el caso Epstein

Este jueves 19 de febrero, el expríncipe Andrés ha sido detenido por la policía de Thames Valley bajo sospecha de mala conducta en un cargo público, en el marco de una investigación que vuelve a conectar directamente con el caso Epstein.

La razón específica de su captura es por la posibilidad de haber compartido información confidencial a Epstein, mientras era representante especial de Comercio e Inversión del Reino Unido, cargo que ocupó entre 2001 y 2011.

Registran sus viviendas

De acuerdo con la información manejada por la BBC, las pertenencias del hermano del rey Carlos III, que ha sido despojado de sus títulos, podrían haber sido registradas por la policía de Thames Valley.

"Los portátiles, teléfonos y dispositivos de comunicación podrían ser confiscados de las residencias reales como parte de la investigación", sostiene el citado medio.

El Servicio de Fiscalía de la Corona (CPS) asegura que la mala conducta en un cargo público conlleva una pena máxima de cadena perpetua.

Mientras el royal británico niega cualquier tipo de irregularidad, la Casa Real Británica ha vuelto a reiterar su disposición de apoyar a la policía si se le contactaba por las acusaciones en su contra.

Con información de Infobae