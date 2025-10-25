“Poltergeist”: La tragedia de la actriz Heather O’Rourke

-

La actriz Heather O'Rourke, quien era apenas una niña cuando protagonizó la película "Poltergeist: fenómenos extraños" (1982), estuvo rodeada de tragedias que se atribuyen al rodaje.

OTRAS NOTICIAS: Acompaña a Raschel Paz en el aeropuerto rumbo a Miss Universe

La cinta Dirigida por Tobe Hooper y producida por Steven Spielberg, Poltergeist se estrenó en 1982 y narra la historia de una familia asediada por fuerzas sobrenaturales, mismas que se habrían matrializado en la vida de la pequeña tras su participación.

Heather O'Rourke interpretó a Carol Anne, quien anunciaba a los fantasmas diciendo: "¡ya están aquí!".

Su descubrimiento

Heather fue descubierta de manera fortuita, pus Spielberg la conoció cuando acompañaba a su hermana a un rodaje. Al convencerse que era perfecta para el papel le hicieron un casting, pero no se convencían ya que ella se reía todo el tiempo, incluso cuando había que expresar miedo. Spielberg le dio otra oportunidad, pero le pidió que llevara un libro de cuentos de terror, al decirle que gritara ella lo hizo a la perfección.

Su brillo y su caída

Heather despegó rápidamente cómo símbolo del miedo, tras su éxito participó en las series Happy Days y Webster y ganó un premio Young Artist Award. En 1987 su salud comenzó a deteriorarse cuando una gripe que fue persistiendo se transformó con hinchazón en piernas y rostro, dolores abdominales y fatiga.

Fue diagnosticada con giardiasis, una enfermedad intestinal causada por un parásito y más tarde fue tratada como si padeciera la enfermedad de Crohn, sin embargo nnguno de los tratamientos dio resultado.

En Poltergeist III (1988) trabajó pese a su enfermedad y a los efectos secundarios de los corticoides, que le provocaban inflamación en el rostro sin embargo el 31 de enero de 1988 amaneció con fuertes dolores estomacales y vómitos. Su madre, alarmada, pidió asistencia médica cuando notó que los dedos de su hija estaban azules y que apenas podía respirar.

Heather sufrió un infarto durante el traslado al hospital, fue reanimada, pero más tarde falleció durante una cirugía de emergencia. Tenía solo 12 años.

La causa oficial fue un paro cardiorrespiratorio provocado por un shock séptico derivado de una obstrucción intestinal que no había sido diagnosticada correctamente.

Tragedias al equipo de Poltergeist

Heather O'Rourke no fue la única, antes de su muerte, otra integrante del elenco perdió la vida de forma trágica.

1. Dominique Dunne, quien interpretó a la hermana mayor de Carol Anne en la primera película, fue asesinada por su pareja en el 4 de noviembre de 1982 a la edad de 22 años, apenas unos meses después del estreno de la primera cinta. El hombre la agredió en la entrada de su casa en West Hollywood cuando ella se reusó a volver con él.

2. Lou Perryman (Pugsley, el obrero que roba la taza de café y prueba la salsa de Diane), fue asesinado con un hacha por un hombre de 26 años en Austin, Texas, el 1 de abril de 2009. Tenía 67 años.

3. En 1985, Julian Beck, el reverendo Kane en Poltergeist II: el otro lado, murió de cáncer de estómago antes del estreno de la cinta.

4. En 1987, Will Sampson, quien interpretaba al chamán Taylor en la misma secuela, falleció por complicaciones derivadas de un trasplante de corazón y pulmón.

Esto generó rumores de una maldición en el elenco.

El aterrador rodaje

Algunas de las escenas fueron aterradoras por su forma de grabarse, por ejemplo la de JoBeth Williams (quien interpretaba a Diane Freeling, la madre de la familia) quien debía caer en una piscina de lodo repleta de esqueletos, que eran restos humanos reales, extraídos de una morgue, utilizados porque eran más económicos que hacer réplicas, llegando a especularse que los espiritus de las personas se molestaron y crearon una maldición.

En la escena del payaso que ataca al pequeño Robbie (interpretado por Oliver Robins), el muñeco animatrónico se atascó y comenzó a asfixiar al actor, quien empezó a ponerse morado, también se dijo que durante el rodaje se reportaron fallos técnicos inexplicables de luces, cámaras y equipos eléctricos.

MIRA:



