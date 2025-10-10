¿Seguirá lloviendo? Así estará el clima durante este fin de semana

-

Las lluvias podrían reactivarse hasta la próxima semana.

Durante la ronda de prensa de este jueves 10 de octubre, Edwin Rojas, director del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh) indicó que las lluvias disminuirán este fin de semana en algunos sectores del país.

Para este domingo 12 de octubre se espera el ingreso de ondas del este que pueden ocasionar lluvias y tormentas eléctricas.

Debido a las lluvias registradas en los últimos días, los departamentos que registran mayor saturación en los suelos son Huehuetenango, Alta Verapaz, Petén, Chiquimula y Quiché.

Boletín Especial por Saturación de Suelo



Porcentaje de saturación del suelo igual o mayor al 90% para capa superior y/o inferior del suelo, correspondiente al 10 de octubre de 2025.



Autoridades prevén un incremento de crecidas repentinas en los fluidos de los ríos e inestabilidad en los terrenos, promoviendo posibles deslizamientos.

Emergencias registradas

Hasta la fecha, la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (COVIAL) ha atendido 168 emergencias como consecuencia de las fuertes lluvias registradas en el territorio nacional.

Según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala (Conred), los departamentos más impactados continúan siendo Alta Verapaz, Guatemala, Suchitepéquez y Chiquimula.

De acuerdo a las autoridades, las lluvias han afectado a más de 34 mil personas, por lo que recomiendan continuar con las medidas de seguridad y evitar situaciones de riesgo.