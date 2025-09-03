Posponen audiencia de exvicealcalde y abogado defensor de los derechos indígenas

-

La audiencia contra líder indígena de Sololá acusado de terrorismo, fue suspendida por falta de notificación al querellante.

La audiencia de primera declaración contra Esteban Toc Tzay, exvicealcalde de la Municipalidad Indígena de Sololá y abogado defensor de los Derechos Indígenas, fue suspendida porque el querellante, Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación Contra el Terrorismo, no fue notificado oportunamente.

El juez de turno, Mario Solórzano, dejo sin establecer la hora de la comparecencia.

Al ser conducido de la sala de audiencia Toc Tzay aseguró que la ausencia del querellante es parte de las "estrategias legales" que suelen utilizar.

Posponen audiencia de líder indígena señalado por terrorismo en Sololá. (Foto: DCA)

El 29 de agosto la Policía Nacional Civil (PNC) informó que Esteban Toc Tzay fue capturado en la ruta Interamericana. El exvicealcalde indígena de Sololá enfrenta cargos por los delitos de sedición, terrorismo, asociación ilícita, obstrucción a la justicia y obstaculización a la acción penal.

Según Esteban TocTzay son estrategias que emplean los querellantes para retardar el proceso. (Foto: DCA)

Según su defensa, la captura se realizó sin una orden judicial vigente, mientras que el Ministerio Público sostiene que Toc Tzay estaría vinculado a acciones realizadas en el contexto de manifestaciones durante 2023.