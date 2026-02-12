Postuladora para Fiscal General modifica fecha para la recepción de expedientes

-

Comisionados modifican la fecha para la recepción de expedientes para los aspirantes a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), período 2026-2030.

Debido al atraso en la aprobación de los instrumentos necesarios para la presentación de la postulación al cargo de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), el pleno de la Comisión de Postulación decidió correr la fecha para la recepción de expedientes de quienes participarán en este proceso.

Según se aprobó, los profesionales interesados en figurar en la nómina de seis candidatos a fiscal general tendrán a partir del lunes 16 de febrero para la entrega de sus respectivas currículas.

Con esto, se indicó que los postulantes tendrán hasta el viernes 20 de febrero, como fecha máxima para la entrega de sus respectivos expedientes, en horario de 8:00 a 15:30 horas, en las instalaciones del Palacio de Justicia, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en donde se instalará un módulo en el primer nivel.

Se reanuda la sesión permanente



Tras un receso de más de una hora, la Comisión de Postulación para la elección de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público 2026-2030 retoma sus trabajos.



Los comisionados continúan con la agenda pendiente en esta jornada clave del… pic.twitter.com/QVoikpdyzb — Guatemala Visible (@guatevisible) February 12, 2026

De esta cuenta, la publicación de la convocatoria a participar en este proceso de postulación será publicada el viernes 13 de febrero, según lo establecido en la Ley de Avisos Electrónicos, Decreto 24-2018 del Congreso de la República, siendo ésta la normativa vigente.

Es de recordar que, en la primera sesión, la Comisión de Postulación había aprobado que dicha publicación sería el pasado 11 de febrero, por lo que la entrega de expedientes por parte de los aspirantes iniciaría el 12 y finalizaría el 18 de este mes.

Otros instrumentos

Aunado al cambio de fecha para la recepción de expedientes, el pleno de comisionados aprobó, por mayoría, el formulario de solicitud e inscripción de los aspirantes a Fiscal General.

Con ello, también se avaló la guía para la elaboración de su hoja de vida (curriculum vitae), que establece el orden en que deberá anotar cada uno de los considerandos incluidos tanto en el perfil idóneo como en la tabla de gradación, como parte de su expediente de participación.

La postuladora aprobó el formulario de inscripción de los aspirantes. (Foto: Wilder López/Soy502)

Requisitos y documentos

Entre los requisitos que deberán cumplir, resaltan:

Ser guatemalteco de origen

Abogado colegiado activo

De reconocida Honorabilidad

Estar en el goce de sus derechos ciudadanos

Ser mayor de 40 años

Haber ejercido por más de 10 años como abogado y notario

Haber ejercido por un período completo como magistrado de Corte de Apelaciones o de los Tribunales colegiados que tengan la misma categoría.

Capacidad

Idoneidad

Honradez

Además, los documentos: