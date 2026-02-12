Postuladora para Fiscal General modifica fecha para la recepción de expedientes

Comisionados modifican la fecha para la recepción de expedientes para los aspirantes a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), período 2026-2030.
OTRAS NOTICIAS: Postuladora TSE: así fue la discusión de las tachas de los aspirantes a magistrados
Debido al atraso en la aprobación de los instrumentos necesarios para la presentación de la postulación al cargo de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), el pleno de la Comisión de Postulación decidió correr la fecha para la recepción de expedientes de quienes participarán en este proceso.
Según se aprobó, los profesionales interesados en figurar en la nómina de seis candidatos a fiscal general tendrán a partir del lunes 16 de febrero para la entrega de sus respectivas currículas.
Con esto, se indicó que los postulantes tendrán hasta el viernes 20 de febrero, como fecha máxima para la entrega de sus respectivos expedientes, en horario de 8:00 a 15:30 horas, en las instalaciones del Palacio de Justicia, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en donde se instalará un módulo en el primer nivel.
De esta cuenta, la publicación de la convocatoria a participar en este proceso de postulación será publicada el viernes 13 de febrero, según lo establecido en la Ley de Avisos Electrónicos, Decreto 24-2018 del Congreso de la República, siendo ésta la normativa vigente.
Es de recordar que, en la primera sesión, la Comisión de Postulación había aprobado que dicha publicación sería el pasado 11 de febrero, por lo que la entrega de expedientes por parte de los aspirantes iniciaría el 12 y finalizaría el 18 de este mes.
Otros instrumentos
Aunado al cambio de fecha para la recepción de expedientes, el pleno de comisionados aprobó, por mayoría, el formulario de solicitud e inscripción de los aspirantes a Fiscal General.
Con ello, también se avaló la guía para la elaboración de su hoja de vida (curriculum vitae), que establece el orden en que deberá anotar cada uno de los considerandos incluidos tanto en el perfil idóneo como en la tabla de gradación, como parte de su expediente de participación.
Requisitos y documentos
Entre los requisitos que deberán cumplir, resaltan:
- Ser guatemalteco de origen
- Abogado colegiado activo
- De reconocida Honorabilidad
- Estar en el goce de sus derechos ciudadanos
- Ser mayor de 40 años
- Haber ejercido por más de 10 años como abogado y notario
- Haber ejercido por un período completo como magistrado de Corte de Apelaciones o de los Tribunales colegiados que tengan la misma categoría.
- Capacidad
- Idoneidad
- Honradez
Además, los documentos:
- Constancia del Tribunal de Honor del CANG de no haber sido sancionado
- Certificación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la que conste que no ha sido inhabilitado de forma absoluta o especial en el registro de abogados
- Constancia de carencia de antecedentes penales
- Constancia de carencia de antecedentes policiales
- Constancia extendida por el Registro de Ciudadanos en la que conste que se encuentra en el goce de sus derechos políticos.
- Constancia extendida por el Departamento de Organizaciones Políticas de la Dirección General del Registro de Ciudadanos en la que conste que no ocupa cargo directivo en ningún partido político.
- Constancia extendida por el Registro de Ciudadanos en la que conste no estar afiliado a ningún partido político.
- Finiquito extendido por la Contraloría General de Cuentas (CGC), en su defecto, la constancia de inexistencia de reclamaciones o juicio pendiente como consecuencia del cargo desempeñado anteriormente.
- Constancia de carencia de condenas morales emitida por la Procuraduría de Derechos Humanos.
- Certificación extendida por la Corte de Constitucionalidad (CC), en la que conste que se encuentra solvente en el pago de multas.
- Constancia de no haber sido sancionado por el régimen disciplinario de la institución en que labora actualmente y en las que ha laborado; si no existe régimen disciplinario, constancia sobre ese extremo.
- Constancia emitida por las instituciones públicas de justicia en las que haya laborado, en la que conste que no haya sido destituido conforme a proceso legal o régimen disciplinario correspondiente.
- Constancia de no ejercer cargo directivo en sindicatos emitida por la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
- Acta Notarial en la que declare que está en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, que no ha sido inhabilitado para ejercer cargos públicos.
- Acta Notarial en la que declare no tener parentesco por afinidad o consanguinidad dentro de los grados de ley con los miembros de la Comisión de Postulación.
- Acta Notarial en la que declare bajo juramento que no está comprendido en las prohibiciones contenidas en el artículo 16 de la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios Públicos.
- Acta Notarial en la que declare no estar comprendido en las causales de incapacidad, según el artículo 77 inciso A de la Ley Orgánica del MP.
- Acta Notarial en la que declare bajo juramento que no tiene calidad de ningún ministro de culto conforme al artículo 207 de la Constitución.
- Acta Notarial en la que declare que cumple con los aspectos éticos comprendidos en los incisos a, b, d, e, f del perfil de los aspirantes aprobado.
- Resumen del curriculum vitae, máximo una hoja.
- Curriculum Vitae, elaborado según la guía aprobada.
- Plan de Trabajo, máximo 10 hojas.
- Resumen del plan de trabajo, máximo 2 hojas.