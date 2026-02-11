Comisión aprueba 75 puntos como mínimo para aspirar a Fiscal General

-

La ponderación mínima de los aspirantes a ser candidatos a Fiscal General y Jefe del MP es de 75 puntos.

Con el voto favorable de 14 comisionados, el pleno de la Comisión de Postulación para la integración de la nómina de candidatos a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP) aprobó que la ponderación mínima para ser incluido en la lista de aspirantes elegible para la votación final será de 75 puntos.

Es de resaltar que, aunque este planteamiento fue presentado, inicialmente, por el decano de la Universidad Regional, Luis Felipe Lepe, fue secundado por el decano de la Universidad del Istmo, Pablo Maldonado.

Maldonado afirmó que dicha propuesta podría ser factible, siempre que existiesen al menos 12 aspirantes para votar para la integración final de la nómina de seis candidatos que tendría que ser presentada al presidente de la República, Bernardo Arévalo, para el nombramiento del nuevo Fiscal General.

En cuanto a la evaluación de cada uno de los méritos contemplados en la tabla de gradación, aunque surgieron tres propuestas, el pleno de comisionados avaló la presentada por el decano de la Universidad San Pablo, Luis Aragón, que consiste en 28 puntos para lo académico, 70 para lo profesional y 2 para la proyección humana.

Además, se acordó que, aunque las pruebas psicométricas no tienen ninguna ponderación, los aspirantes están sujetos a su realización.

Las propuestas improbadas

Con relación a las propuestas improbadas, la primera llamada original proponía la ponderación de los méritos académicos con 30 puntos, lo profesional con 65 y la proyección humana con 5. Esta obtuvo 9 votos a favor.

En la segunda presentada por el decano de la Universidad Mariano Gálvez (UMG), Luis Ruano se le otorgaba 25 puntos a lo académico, 60 a la experiencia profesional, 10 a la entrevista y 5 a la proyección humana. Esta propuesta alcanzó sólo 7 votos a favor.

Los méritos

De esta cuenta, el mérito académico con 28 puntos será subdivido en:

Títulos académicos: 10 puntos

Docencia universitaria: 8 puntos

Participación en eventos académicos: 4 puntos

Publicaciones: 4 puntos

Méritos obtenidos: 2 puntos

Los méritos profesionales con 70 puntos se distribuirán en:

Ejercicio profesional en el área penal: 50 puntos

Experiencia y conocimiento en administrativa pública o privada: 10 puntos

Entrevista: 10 puntos

Respecto a los méritos de proyectos humana ponderados, se indicó que la participación en actividades de proyección social, desarrollo humano, vocación de servicio o liderazgo consistirá en 2 puntos

Por último, se informó que los méritos éticos no son susceptibles de ponderación, pero sí de observancia.