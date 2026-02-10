A partir del 12 de febrero se abre recepción de expedientes para Fiscal General

-

Con una hora de atraso inició la primera sesión de la Comisión de Postulación para la integración de la nómina de candidatos a Fiscal General y Jefe del MP.

Durante la primera reunión de la Comisión de Postulación de candidatos al cargo de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP) se acordó que la convocatoria para la recepción de expedientes arrancará el 12 y finalizará el 18 de febrero.

Los expedientes serán recibidos en las instalaciones del Palacio de Justicia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) únicamente en días hábiles. El horario de recepción será definido durante la aprobación del formato de convocatoria, el cual será discutido en la próxima sesión.

En su alocución, el presidente en funciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carlos Lucero Paz, quien preside esta sala, aseguró que el proceso de nominación de candidatos se hará bajo el estricto cumplimiento de los principios de capacidad, idoneidad y honradez.

Agregó que el objetivo que privará en el actuar de esta postuladora estará enfocado en seleccionar a los profesionales con el más alto perfil para integrar la nómina de candidatos que será propuesta al presidente de la República, quien, por mandato constitucional, será quien lidere la persecución penal en el país e investigue los delitos de acción pública.

La postuladora estableció que los expedientes de los interesados en ser fiscal general serán recibidos en las instalaciones del Palacio de Justicia. (Foto: Wilder López/Soy502)

Decisiones

Aunado a la confirmación de la Sala de Vista de la CSJ como sede de la Comisión, también se eligió a la presidenta del Colegio de Abogados y Notarios (CANG), Patricia Elizabeth Gámez Barrera, como secretario titular, y al Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad San Pablo, Luis Aragón Solé, secretario suplente.

Entre las normas que regirán el actuar de la Postuladora, los comisionados aprobaron que la toma de decisiones se validará con las dos terceras partes del total de integrantes, con la salvedad de que no se aceptarán las abstenciones.

Con relación a la auditoría social, la Comisión aprobó que los señalamientos presentados contra los aspirantes deben estar debidamente identificados, por lo que no será aceptado ningún impedimento de forma anónimo.

Además, se contempló la realización de entrevistas, así como el otorgamiento de espacio y tiempo máximo de cinco minutos a las audiencias públicas que puedan ser solicitadas a la Comisión en pleno. Esta propuesta fue aprobada con el voto favorable de 14 de los 15 comisionados, siendo el decano de la Universidad del Istmo, Pablo Maldonado, quien razonó su voto.

También se avaló la prohibición del uso de dispositivos terminales móviles durante la votación de la integración de la nómina de seis candidatos que se remitirá al presidente de la República, Bernardo Arévalo, según lo propuso la presidenta del Tribunal de Honor del CANG, Alicia del Carmen Franco Flores.

Cronograma

En el cronograma de actividades se definió que el trabajo de la Comisión iniciara este lunes 9 de febrero, siendo la votación de la nómina final de candidatos prevista para el 20 de abril. Entre las fechas que más resaltan están:

10 de febrero: Se discutirá el perfil idóneo y tabla de gradación.

11 de febrero: Se hará la publicación de la convocatoria pública a participar en este proceso.

Del 12 al 18 de febrero: Período para la recepción de expedientes.

Del 10 al 13 de marzo: Auditoría social (presentación de señalamientos).

Los días 19, 20, 23, 24 y 25 de marzo: Recepción de pruebas de descargo de los impedimentos presentados.

El 26 de marzo: realización de pruebas psicométricas.

26 y 27 de marzo: Conocimientos de las pruebas de descargo de los impedimentos presentados contra los postulantes.

Los días 6, 7 y 8 de abril se tienen contempladas las entrevistas con los postulantes.

13, 14, 16 y 17 de abril: evaluación de expedientes, según tabla de gradación.

El 20 de abril, votación e integración de la nómina de seis candidatos que será remitida al presidente de la República.

Entrevistas

La comisión también aprobó la guía de entrevistas, la cual girará en relación a su plan de trabajo, entre otros temas concernientes a su actuar al frente del MP.

Por último, se definió que la próxima sesión será el martes 10 de febrero, a partir de las 15 horas, en la Sala de Vistas del Palacio de Justicia CSJ, cuyos temas de discusión serán el perfil idóneo y la tabla de gradación.