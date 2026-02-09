Postuladora arranca este lunes con la elección del Fiscal General y Jefe del MP

-

Tras dos periodos al frente del MP, a partir de las tres de la tarde de este lunes inicia el camino para la sustitución de María Consuelo Porras como fiscal general.

Este lunes arrancó el trabajo de la Comisión de Postulación de candidatos a ocupar el cargo de Fiscal General y Jefe del MP, puesto que ostenta en este momento por segundo periodo consecutivo la exmagistrada de Sala Consuelo Porras.

Esta postuladora será dirigida por el presidente en funciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carlos Lucero Paz, e integrada por los presidentes de la Junta Directiva y del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notario (CANG), así como por los 13 decanos de las Facultades de Derecho de las universidades del país.

La sede será la Sala de Vistas de la CSJ, ubicada en el Palacio de Justicia.

Carlos Rodemiro Lucero, presidente en funciones de la CSJ, convocó para este lunes a la postuladora para Fiscal General y jefe del MP. (Foto: Estuardo Paredes/Colaboración)

La Comisión de Postulación está integrada por:

Carlos Rodemiro Lucero Paz, presidente en funciones de la CSJ

Patricia Elizabeth Gámez Barrera, presidenta del Colegio de Abogados y Notarios (CANG)

Alicia del Carmen Franco Flores, presidente del Tribunal de Honor del CANG

También hay presencia de los decanos

Henry Arriaga, Universidad de San Carlos (USAC)

Julio César Cordón Aguilar, Universidad Rafael Landívar (URL)

Luis Antonio Ruano Castillo, Universidad Mariano Gálvez (UMG)

Arturo Saraviua Altolaguirre, Universidad Francisco Marroquín (UFM)

Mario Raúl García Morales, Universidad Rural de Guatemala

Pablo Alberto Maldonado Ericastilla, Universidad del Istmo (UNIS)

Enrique Fernando Sánchez Usera, Universidad Panamericana (UPANA)

Nery León Anleu Oliva, Universidad Mesoamericana (UMESO)

Luis Roberto Aragón Solé, Universidad San de Guatemala

José Ángel Donald González Cuevas, Universidad de Occidente (UDEO)

José Andrés Reyes Valenzuela, Universidad Da Vinci

Luis Felipe Lepe Monterroso, Universidad Regional

El próximo fiscal general deberá ejercer funciones de 2026 a 2030. (Archivo/Soy502)

Agenda prevista

En su primera sesión, los comisionados, además de elegir al secretario titular y suplente, también deberán definir el cronograma de actividades que regirá el actuar de la Postuladora durante el proceso de elección y votación de la nómina de seis candidatos a Fiscal General y Jefe del MP que será presentada al presidente de la República, Bernardo Arévalo, quien designará al sustituto de Porras.

Es de recordar que todas las decisiones aprobadas por el pleno tendrán que ser votadas con el voto favorable de las dos terceras partes del total de comisionados.

Con ello, tendrán que aprobar el perfil de los profesionales que participarán en el referido proceso, en el que deberá incluir aspectos de calidad ética, académica, profesional y de proyección humana, los cuales serán considerados en la tabla de gradación con el que se evaluará a cada uno de los aspirantes.

Aunado a esto, también definirán el reglamento que regirá el actuar de la comisión, en el destaca la forma de comportamiento durante la evaluación de expedientes y votación final de la nómina.

Por último, junto a la convocatoria a participar en este proceso deberán avalar el formulario de inscripción como candidato, así como la forma de elaboración del curriculum vitae.