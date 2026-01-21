Postuladora TSE: Recibirá expedientes de aspirantes en la última semana de enero

-

La Comisión de Postulación para magistrados del TSE sostuvo su primera reunión y lograron varios acuerdos, entre estos la convocatoria a aspirantes.

Este 21 de enero quedó instalada oficialmente la Comisión de Postulación para elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

En la primera sesión de trabajo, los comisionados tomaron varias decisiones, entre estas, la elección del secretario: José González, y el secretario suplente: Mynor Herrera.

Además, eligieron a Gregorio Saavedra como vocero de la postuladora.

(Foto: Foro Guatemala)

Cronograma aprobado

Durante este primer encuentro, también fue aprobada la guía y el cronograma de trabajo.

Entre las fechas importantes, sobresale el 25 de enero próximo, pues a partir de ese día hasta el 28 de enero, la comisión recibirá expedientes de aspirantes a magistrados.

La convocatoria oficial con los requisitos y datos de entrega de expediente será publicada el próximo 23 de enero.

La Comisión recibirá expedientes de aspirantes del 25 al 28 de enero. (Foto: Wilder López/Soy502)

En los primeros días de febrero, la postuladora recibirá impugnaciones en contra de los aspirantes. Posteriormente, calificará cada uno de los expedientes.

Algo relevante de la postuladora es que decidió por mayoría no entrevistar a los candidatos.

Próxima sesión

El próximo 23 de enero se desarrollará la segunda reunión de la comisión.

Entre los temas en agenda está la elaboración de la tabla de gradación, así como la guía para la hoja de vida de los candidatos y el formulario de inscripción.

Walter Mazariegos, preside la comisión de postulación. (Foto: Wilder López/Soy502)

Se espera que el 16 de febrero concluya el trabajo de la postuladora con la entrega del listado de 20 aspirantes al Congreso de la República.