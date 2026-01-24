Accidente de tránsito por el Campo Marte complica el paso

Tránsito lento se reporta en el lugar.
Amílcar Montejo, director de comunicaciones de Emetra, informó de este hecho vehicular se originó luego que dos vehículos particulares chocarán sobre la 32 calle, de la zona 5 de la Ciudad de Guatemala.
Esto se dio luego que impactarán al circular sobre la curva que rodea la Tribuna Militar del Campo Marte, en donde solo se reportó daños materiales.
Autoridades recomiendan precaución al circular por la zona.