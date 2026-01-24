Versión Impresa
Accidente de tránsito por el Campo Marte complica el paso

  • Por Maria Fernanda Gallo
24 de enero de 2026, 11:10
Ambos vehículos quedaron estacionados en la vía posterior al impacto. (Foto: captura de video)

Tránsito lento se reporta en el lugar.

Amílcar Montejo, director de comunicaciones de Emetra, informó de este hecho vehicular se originó luego que dos vehículos particulares chocarán sobre la 32 calle, de la zona 5 de la Ciudad de Guatemala.

Esto se dio luego que impactarán al circular sobre la curva que rodea la Tribuna Militar del Campo Marte, en donde solo se reportó daños materiales.

Autoridades recomiendan precaución al circular por la zona.

