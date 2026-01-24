Momento en que descubren cargamento ilícito dentro de un auto en El Gallito (video)

Urgente



En la 14 calle y 4ª avenida de barrio El Galito, zona 3, agentes de la comisaría 11 y con el Ejército de Guatemala, en un vehículo que se encuentra abandonado se localiza un chaleco, dinero y droga.



Se ampliará#EstadoDeSitio#ProtegerYServir pic.twitter.com/TECSuwMHnp