Momento en que descubren cargamento ilícito dentro de un auto en El Gallito (video)

  • Por Maria Fernanda Gallo
24 de enero de 2026, 08:41
Fuerzas especiales descubren este hallazgo. (Foto: captura de video)

Operativos en conjunto con el Ejército de Guatemala y la Policía Nacional Civil (PNC) lograron este hallazgo en el barrio "El Gallito"

EN CONTEXTO: Reportan operativos de seguridad en distintos puntos de la zona 3 (video)

Autoridades confirmaron lo que hallaron dentro de un vehículo tipo sedan, que estaba estacionado frente a una vivienda ubicada en la 14a. calle y 4a. avenida del Barrio El Gallito, en la zona 3 de la Ciudad de Guatemala. 

En su interior encontraron un chaleco, dinero y droga, mismas que fueron puestas a disposición de la ley para la investigación correspondiente.

Así fue descubierto:

Unidades K9 y fuerzas especiales continúan realizando estas operaciones en medio del estado de sitio luego de los ataques masivos por el terrorista barrio 18 que dejó 10 agentes de la PNC muertos y en alerta a la población guatemalteca.

