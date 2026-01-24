Momento en que descubren cargamento ilícito dentro de un auto en El Gallito (video)

Operativos en conjunto con el Ejército de Guatemala y la Policía Nacional Civil (PNC) lograron este hallazgo en el barrio "El Gallito"
Autoridades confirmaron lo que hallaron dentro de un vehículo tipo sedan, que estaba estacionado frente a una vivienda ubicada en la 14a. calle y 4a. avenida del Barrio El Gallito, en la zona 3 de la Ciudad de Guatemala.
En su interior encontraron un chaleco, dinero y droga, mismas que fueron puestas a disposición de la ley para la investigación correspondiente.
Así fue descubierto:
Unidades K9 y fuerzas especiales continúan realizando estas operaciones en medio del estado de sitio luego de los ataques masivos por el terrorista barrio 18 que dejó 10 agentes de la PNC muertos y en alerta a la población guatemalteca.