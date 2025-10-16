¡Precaución! Derrumbe en Muxbal obstruye el paso en un carril

Un derrumbe ocurrió en el lugar, bloqueando el paso en una de las vías.
Vecinos de Muxbal fueron alertados sobre un derrumbe de pequeñas proporciones que ocurrió en el lugar esta mañana de jueves 16 de octubre.
De inmediato se hizo presente un equipo de la municipalidad para limpiar el área y habilitar lo más pronto posible el carril de subida que quedó obstaculizado.
El alcalde de la Municipalidad de Santa Catarina, Sebastián Siero, compartió imágenes de las labores de limpieza que se realizan en el área afectada.
Autoridades recomiendan conducir con precaución.