La premio Nobel de la Paz Malala Yousafzai contrajo matrimonio

La Premio Nobel de la Paz y activista Malala Yousafzai contrajo matrimonio.

La paquistaní que se convirtió en un símbolo internacional de la lucha en pro de la educación de las niñas, tras sufrir un atentado al ser disparada en la cabeza en 2012, por oponerse a las restricciones de los talibanes a la educación de la mujer en su país, compartió su emoción ante este importante acontecimiento.

Junto a sus emotivas fotografías de boda escribió un bello mensaje: "Hoy se marca un día precioso en mi vida: Asser y yo nos casamos para ser compañeros de vida. Celebramos una pequeña ceremonia nikkah (boda musulmana) en casa, en Birmingham, con nuestras familias", escribió.

La ceremonia se llevó a cabo el martes 9 de noviembre y fue muy íntima, entra familia y algunos cercanos.

(Foto: Twitter)

¿Quién es el esposo de Malala?

Asser Malik es director de operaciones de la Junta de Críquet de Pakistán de la ciudad de Lahore. Estudio en Lahore University of Management Sciences y se graduó de una licenciatura en ciencias económicas y ciencias políticas. También fue presidente de Dramaline, una organización dedicada a las producciones teatrales.

(Foto: Instagram)

Antes de aceptar un trabajo en el mundo del Cricket en Pakistán tuvo un papel de alto rango en una liga de aficionados que revitalizó el interés de Pakistán en el deporte como "director gerente de una agencia de gestión de jugadores y propietario de una franquicia en la liga amateur Last Man Stand", según explicó ESPN.

Según algunos medios británicos la pareja se conoce desde 2019 aunque ambos han mantenido su relación en privado. La primera vez que se les vio juntos fue en una selfie grupal en el Instagram de Asser, durante un juego en el estadio de Edgaston en Birmingham, Reino Unido.

Malala y su esposo cuando fueron vistos juntos por primera vez. (Foto: Instagram)

Malala inició su lucha por la educación a los 15 años, cuando un miembro de los talibanes le disparó en la cabeza, la joven fue trasladada a Inglaterra para recibir tratamiento médico, en 2014 ganó el Premio Nobel de la Paz a los 17 años, ella es la más joven en ser galardonada.

Boda de Malala. (Foto: Malin Fezehai)

En 2020 obtuvo un título en Filosofía, Política y Economía en la Universidad de Oxford.