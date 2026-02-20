Versión Impresa
¡Prende en llamas! Vehículo se incendia en carretera a El Salvador

  • Por Geber Osorio
19 de febrero de 2026, 19:36
El automóvil se incendió en pleno tránsito de carretera a El Salvador. (Foto: Bomberos Voluntarios)

El automóvil se incendió en pleno tránsito, lo que provocó congestionamiento en el sector.

Un incendio vehicular se registró la noche de este jueves 19 de febrero sobre el kilómetro 11 de la carretera a El Salvador.

Bomberos Voluntarios fueron alertados de la emergencia, quienes lograron sofocar las llamas y evitaron que se consumiera el automóvil en su totalidad.

Según informaron los socorristas, solo se reportaron daños materiales y no hubo ninguna persona herida.

Socorristas lograron sofocar las llamas en el lugar. (Foto: Bomberos Voluntarios)
De momento se desconoce lo que provocó que el automotor se incendiara sobre la cinta asfáltica, lo que alarmó a los demás automovilistas.

Debido a este incidente el tránsito se vio afectado, ya que el paso fue bloqueado mientras se atendía la emergencia.

