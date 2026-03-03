Video: Captan pelea de conductores que se arriesgan a ser atropellados en la San Juan

Los conductores quedaron entre los demás vehículos en plena calzada San Juan.
OTRAS NOTICIAS: Ataque armado deja un joven fallecido esta tarde en zona 16
Una pelea entre conductores quedó grabada este lunes 2 de marzo sobre la calzada San Juan y 31 avenida de la zona 7 capitalina.
Según indicaron testigos, ambos colisionaron entre sí con sus vehículos, lo que provocó que comenzaran a discutir.
En las imágenes compartidas en redes sociales se observa el momento en que ambos conductores comienzan a golpearse sobre el separador central de la calzada.
Sin embargo, terminan dándose de golpes sobre la cinta asfáltica y en pleno tránsito, en donde caen hasta el carril del medio y se arriesgan a ser atropellados.
Además, su disputa pudo provocar un accidente vial, ya que en esos momentos se tenía un carril auxiliar, indicaron los presentes.